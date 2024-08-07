Wanda Nara başını örttü

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Wanda Nara başını örttü

Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Mauro Icardi ile yaşadığı evlilik kriziyle adından sıkça söz ettiren Wanda Nara, bu kez başını örtmesiyle gündeme geldi.

Sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekmeyi seven Nara, son olarak dünyada popüler olan bir trendi benimseyerek takipçilerini şaşırttı.

Bilindiği üzere Wanda Nara, Icardi ile olan ilişkisinde yaşadığı iniş çıkışlarla magazin dünyasının gözde isimlerinden biri haline gelmişti.

Çiftin ayrılık kararı almasıyla birlikte Nara, hem özel hayatıyla hem de yaptığı cesur paylaşımlarla gündeme gelmeye devam ediyor.

640xauto-001.webp

BAŞÖRTÜSÜYLE GÜNDEMDE!

Son dönemde sosyal medya hesaplarından paylaştığı iddialı pozlarla adından söz ettiren Nara, bu kez daha farklı bir imajla ortaya çıktı.

Büyük bir markanın eşarbını kullanarak başını örten Nara, bu tarzıyla hem takipçilerini hem de moda dünyasını şaşırttı.

Nara'nın bu paylaşımı kısa sürede büyük ilgi görürken, bazı takipçileri bu yeni tarzını beğenirken bazıları da eleştirilerde bulundu.

"Saçma olmuş", "Yenge sana gitmemiş", "Yenge sen bu halde olmamışsın" gibi yorumlar sosyal medyada en çok dikkat çekenler arasında yer aldı.

640xauto-1.webp

WANDA NARA KİMDİR?

Arjantinli model ve televizyon sunucusu olan Wanda Nara, özellikle Mauro Icardi ile olan evliliğiyle tanınıyor.

Sosyal medyada oldukça aktif olan Nara, yaptığı cesur paylaşımlarla sık sık gündeme geliyor.

Nara, hem özel hayatıyla hem de yaptığı işlerle magazin dünyasının merak ettiği isimlerinden biri olmayı başarıyor.

640xauto-2.webp

6t36sishifdiblybgsnq5lqwju.jpg

wanda-nara-nereli.webp

wanda-nara-icardi-r-1802x1080-cw91-cover.webp

668fdb23d128b.jpeg

417990110-1783469765483721-73129964-j3n3.webp

İlgili Haberler
Ne yaptın Wanda Nara. Icardi'nin tüm umutları yıkıldı
Icardi ve Wanda Nara bu fotoğrafla barıştı
Wanda Nara plajda sere serpe poz verdi
Wanda Nara çırılçıplak. Icardi'nin karısı çıldırdı
Son Haberler
Alperen başaramadı Spor
Alperen başaramadı
Ev satışında bir taş ile iki kuş! 15 Eylül'de devreye girecek Ekonomi
Ev satışında bir taş ile iki kuş! 15 Eylül'de devreye girecek
Kayserispor'un adı değişti Spor
Kayserispor'un adı değişti
Kastamonu Kalesi’ne çelik örtüleme Kültür Sanat
Kastamonu Kalesi’ne çelik örtüleme
Hacıosmanoğlu'dan flaş Montella açıklaması: Hakan Çalhanoğlu beni aradı Spor
Hacıosmanoğlu'dan flaş Montella açıklaması: Hakan Çalhanoğlu beni aradı
Son dakika.. Tatil süreleri kısaltılacak mı? MEB'ten açıklama geldi Gündem
Son dakika.. Tatil süreleri kısaltılacak mı? MEB'ten açıklama geldi
ABD Savunma Bakanından açıklama. Irak'taki Amerikan üssüne saldırmışlardı Dünya
ABD Savunma Bakanından açıklama. Irak'taki Amerikan üssüne saldırmışlardı