Wanda Nara başını örttü

Sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekmeyi seven Nara, son olarak dünyada popüler olan bir trendi benimseyerek takipçilerini şaşırttı.

Bilindiği üzere Wanda Nara, Icardi ile olan ilişkisinde yaşadığı iniş çıkışlarla magazin dünyasının gözde isimlerinden biri haline gelmişti.

Çiftin ayrılık kararı almasıyla birlikte Nara, hem özel hayatıyla hem de yaptığı cesur paylaşımlarla gündeme gelmeye devam ediyor.

BAŞÖRTÜSÜYLE GÜNDEMDE!

Son dönemde sosyal medya hesaplarından paylaştığı iddialı pozlarla adından söz ettiren Nara, bu kez daha farklı bir imajla ortaya çıktı.

Büyük bir markanın eşarbını kullanarak başını örten Nara, bu tarzıyla hem takipçilerini hem de moda dünyasını şaşırttı.

Nara'nın bu paylaşımı kısa sürede büyük ilgi görürken, bazı takipçileri bu yeni tarzını beğenirken bazıları da eleştirilerde bulundu.

"Saçma olmuş", "Yenge sana gitmemiş", "Yenge sen bu halde olmamışsın" gibi yorumlar sosyal medyada en çok dikkat çekenler arasında yer aldı.

WANDA NARA KİMDİR?

Arjantinli model ve televizyon sunucusu olan Wanda Nara, özellikle Mauro Icardi ile olan evliliğiyle tanınıyor.

Sosyal medyada oldukça aktif olan Nara, yaptığı cesur paylaşımlarla sık sık gündeme geliyor.

Nara, hem özel hayatıyla hem de yaptığı işlerle magazin dünyasının merak ettiği isimlerinden biri olmayı başarıyor.