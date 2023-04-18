Nebati 'Mayıs'ta oyları verin fiyatlar düşsün' demeye getirdi. 1 yıldır düşeceğini söylüyordu

Bakan Nebati, katıldığı bir televizyon programında enflasyonla mücadele ve enerji fiyatlarına dair açıklamalarda bulundu. Nebati, "Yurt dışında fiyatlar düştü. Siz neden fiyatları düşürmüyorsunuz" sorusuna yanıt verdi.

Nebati 'Mayıs'ta oyları verin fiyatlar düşsün' demeye getirdi. 1 yıldır düşeceğini söylüyordu

Editör: Erhan SONGÜR

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı yapılan İstanbul Finans Merkezi'nde gerçekleştirilen TRT Haber’e katıldı. Bakan Nebati, Kahramanmaraş merkezli depremler, enflasyonla mücadele, enerji fiyatları, Türkiye'nin para politikası ve Togg için özel kredi gibi konulara ilişkin kendisine yöneltilen sorulara yanıt verdi.

"NEDEN FİYATLARI DÜŞÜRMÜYORSUNUZ?"

Ekonomik koşulların ger geçen gün zorlaşması ve vatandaşın bu yükün altında ezilmesine dikkat çekilip “yurt dışında fiyatlar düştü! Siz neden fiyatları düşürmüyorsunuz?” sorusuna ise Bakan Nebati şu yanıtı verdi:

Türkiye çok ciddi potansiyele sahip. 6 Şubat'ta yüz yılın depremini yaşadık. Bu deprem dünyada herhangi bir ülkede olsa çok farklı olurdu. Bu ortamda Türkiye seçime gidiyor. Bu ülke potansiyel sahibi bir ülke. Önümüzdeki süreçte enflasyonun düşeceği beklentisinin oluşturulması gerekiyor. Kasım ayında yaşanan kırılmadan sonra insanlar bir düşünmeye başladı. Aralık ayında enflasyonun aşağı yönlü hareketi insanlar tarafından görüldü. Beklentiler olumluya döndü. Şu anda beklentiler yüzde 10'lara kadar düştü. Depreme rağmen biz herhangi bir kısıtlamaya gitmedik.

“MAYIS AYINDA FİYATLARDA GEVŞEME GÖRÜLECEK”

(Enerji fiyatları) Muhalefetin söylemi doğru değil. Yurt dışında fiyatlar düştü de bizim sübvanse ettiğimiz kısmı karşılamıyor ki. Biz hala sübvanse ediyoruz. Çok rahat biz şekilde şunu söyleyebiliriz: Mayıs ayından itibaren bu fiyatlardaki gevşeme çok daha görünür bir hale dönüşecek.

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