O kredinin limiti değişti

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Kredi Garanti Fonu destek paketi limitinin 250 milyar liradan 400 milyar liraya çıkarıldığını duyurdu. Nebati, bunun 50 milyar lirasının doğrudan deprem bölgesine aktarılacağını belirtti.



Bakan Nebati'nin açıklamaları şöyle:



"Deprem felaketi öncesinde açıklamış olduğumuz KGF paketlerinin hacminde de artışa giderek 250 milyar liralık KGF limitini toplam 400 milyar liraya yükselttik. Bunun 50 milyar lirasını doğrudan deprem bölgesinde kullanılmak vatandaşlarımızın istifadelerine sunuyoruz. Ayrıca, yakın zamanda kurmuş olduğumuz Katılım Finans Kefalet A.Ş. üzerinden de deprem bölgesine özel paketleri uygulamaya alıyoruz"

KIDEM DESTEĞİ YATMAYA BAŞLADI

Öte yandan Hazine destekli EYT kredisi de kullandırılmaya başlandı. Kıdem tazminatı ödemeleri kredi veren tarafından doğrudan emekli olacak çalışanların hesabına yatırılıyor. Bu destek emekli olacak personelin kıdem tazminatı dışında herhangi bir amaç için kullandırılamıyor. Azami 6 ay ödemesiz dönemi bulunan kredinin vadesi 36 ay olarak belirlendi.