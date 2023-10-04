Necmettin Erbakan Üniversitesi'nde profesöre silahlı saldırı

Konya’da bir üniversitede öğretim üyesi olan bir profesör, arbede sırasında bacağından vuruldu.

KAYNAK: Haber Merkezi
Necmettin Erbakan Üniversitesi'nde profesöre silahlı saldırı

Hastaneye kaldırılan profesörün durumunun iyi olduğu bildirildi. Polis, saldırganın peşine düştü.

Olay nasıl gelişti?

Olay, Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesinde akşam saatlerinde meydana geldi. Öğretim üyesi Prof. Dr. T.U. ile öğretim üyesi G.A. ve kardeşi İ.A. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine İ.A., yanında getirdiği tabancayla Prof. Dr. T.U.'yu bacağından vurdu. Ardından olay yerinden kaçtı.

Profesörün durumu iyi

İhbar üzerine fakülteye sağlık ve polis ekipleri geldi. Yaralanan Prof. Dr. T.U., ambulansla hastaneye götürüldü. Tedavi altına alınan profesörün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri ise olay yerinde inceleme yaptı ve saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

Daha önce anlaşmazlık yaşamışlar

Olayla ilgili soruşturma sürerken, yaralanan Prof. Dr. T.U. ile diğer öğretim üyesi G.A. arasında daha önce de anlaşmazlık yaşandığı iddia edildi.

Üniversiteden açıklama

Necmettin Erbakan Üniversitesi, yaşanan olayla ilgili bir basın açıklaması yaptı. Açıklamada, “Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesinde 4 Ekim 2023 Çarşamba saat 17.30’da yaşanan üzücü olayda İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi T.U. ile öğretim üyesi G.A. ve kardeşi İ.A. arasında çıkan arbedede öğretim üyesi T.U. yaralanmıştır. Yaşanan olayda yaralanan öğretim üyesi T.U. hastaneye kaldırılmış ve tedavi altına alınmıştır. Yaralanan öğretim üyesinin hayati bir tehlikesi bulunmamaktadır. Konuyla ilgili adli ve idari soruşturma başlatılmıştır” denildi.

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