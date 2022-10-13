Birden ayağa kalktığınızda gözleriniz kararıyorsa dikkat. Nedeni belli oldu

Korkulu rüyamız haline gelen birden ayağa kaldığımız gözlerimizin kararmasının çeşitli nedenlerini olduğu bildirildi. En yaygın nedeninin ise ani kan basıcı olduğu ifade edildi. Tıp literatüründe ise bu sorunun adı postüral hipotansiyon olarak da isimlendirildiği bildirildi.

ETKİSİ UZUN SÜRMEZ

Kan basıncının hızlı bir şekilde düşmesi ve kişinin bayılacakmış hissine kapıldığı bu süreçte, düşmeyi önlemek amacıyla buna engel olabilecek herhangi bir nesneden destek almak gerekebileceği vurgulandı. Ani bir şekilde ayağa kalkma sonucu ortaya çıkan titreme, baş dönmesi, geçici görme kaybı ve göz kararması sorunları fazla uzun sürmediği vurgulandı. Saniyeler sürer ve hemen son bulacağı bildirildi. Bu esnada herhangi bir problem olmadığı düşünülse de sorunun kaynağı araştırılmalıdır.

AYAĞA KALKINCA GÖZ KARARMASININ SEBEPLERİ NELERDİR?

Ani bir şekilde yağa kalkıldığı zaman birden bire gözlerin kararması ve bu durumla beraber ortaya çıkan titreme, baş dönmesi, geçici görme kaybı gibi sorunların kaynağını tahmin edebilmek için genellikle aşağıdaki durumlardan kaynaklandığı bilinir:

- Postural tansiyon düşüklüğü

- Aşırı derecede stresli ortamlara ve olaylara maruz kalmak

- B12 vitaminin eksikliği

- Kullanılan bazı ilaçların yan etkileri

- Demir eksikliğine bağlı olarak meydana gelen anemi (kansızlık)

- Atar damalarda yaşanan tıkanıklık

- Damarların sertleşmiş olması

- Şeker hastalığı

- İç kulakta bulunan keseciklerde mevcut olan bir problem

- Bir çeşit sinir hastalığı olan çoklu sistem atrofisi

- Yeme hastalığı olarak tanımlanan anoreksiya nevroza

- Kalpteki ritim bozuklukları

- Kan hacminin gereğinden düşük olması

AYAĞA KALKARKEN GÖZ KARARMASI İÇİN HANGİ DOKTORA GİDİLİR?

Göz hastalıkları uzmanı bu duruma kaynaklık eden faktörün tespit edilebilmesi için birtakım tetkiklerin yapılmasını talep edebilir. Tespit edilen durum sonucunda size uygun bir tedavi programı oluşturulur. Birden bire ayağa kalktığında göz kararması ve baş dönmesi gibi problemler yaşayan kişilerin gitmeleri gereken hastane servisi ilk olarak göz hastalıklarıdır. Örneğin; bu problem tansiyonun kronik bir şekilde zaman zaman düşmesinden kaynaklanıyorsa tansiyon değerlerinin kontrol altına alınması ve çabucak tedavi edilmesi adına, uygun tedavi yönteminin kalp –damar hastalıkları uzmanıyla birlikte oluşturulması gerekir.