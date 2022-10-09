Gözlerinizde bu his oluşuyorsa aman dikkat!

Sağlık uzmanları, olası diyabet semptomlarının anlaşılmasının erken teşhis ve tedaviyi kolaylaştırdığını, bu sayede de hastalık sonrası başka hastalıklara da yol açmasını önleyeceğini vurguluyor, ayrıca ömür boyu daha sağlıklı bir yaşam sürebileceğinizi de dikkat çekiyor.

Diyabete sahip olan birçok kişinin yaşadığı en yaygın semptomlar arasında susuzluk, sık idrara çıkma, yorgun hissetme ve ani kilo verme geliyor.

Kolayca gözden kaçabilecek bir diğer semptom ise bulanık görmedir. Tansiyon düşmesi, göz bozukluğu gibi nedenlerle sıklıkla gözden kaçan ve önemsenmeyen bu semptom, aslında farkında olmadığınız bir diyabet hastalığının en önemli belirtisi

Diğer belirtiler ise şöyle:

Sık acıkma

Genital kaşıntı veya pamukçuk

Kesiklerin ve yaraların iyileşmesinin uzun sürmesi



Ulusal Sağlık Servisi (NHS), tip 2 diyabet semptomlarından herhangi birine sahipseniz veya tip 2 diyabet olma riskiniz yüksek olabileceğinden endişeleniyorsanız bir hekime görünmeniz gerektiğine dikkat çekiyor.

Uzmanlar, diyabetin mikroplarla savaşma yeteneğini zayıflatarak diş etlerinde ve dişlerde enfeksiyon riskini artırdığını dile getiriyor. Diş eti çekilmesi, diş gevşemeleri, diş etlerinde yaralar ve iltihaplanma gibi sorunlarla karşılaşabileceğiniz konusunda uyarıda bulunuyor.

Fazla su içmek, glikoz kontrolü için oldukça önemlidir. Vücudun daha fazla şekeri atmasını kolaylaştırır. Vücut besini şekere indirgediği için karbonhidrat alımı da verimli bir şekilde yönetiliyor.

Hiperglisemi olarak bilinen yüksek kan şekeri, tip 1 diyabetli ve tip 2 diyabetli, ayrıca gestasyonel diyabetli hamile kadınları etkiliyor. Uzmanlar, hipergliseminin, kişinin kan şekeri seviyesinin çok düştüğü hipoglisemi ile karıştırılmaması gerektiğinin altını çiziyor.

Genellikle yemekten önce 7 mmol/l'nin üzerinde ve yemekten iki saat sonra 8,5 mmol/l'nin üzerinde ise bu seviyeler yüksek olarak değerlendiriliyor. Bunun nedeni, vücudun ya kandaki şekeri işleyecek kadar insülin üretememesi ya da insülini yeterince etkili kullanamaması. Buna rağmen, kan şekeri seviyeleriniz normalden biraz daha yüksek olduğunda, herhangi bir semptom yaşanmayabiliyor.