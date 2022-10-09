Pırasanın suyunda bile bin şifa var!

Pırasa, Eski Mısır'da da oldukça sık tüketilen sebzelerden biri. Pırasa, flavonoidler, A, E ve K vitaminleri, lifleri içeriyor. Ayrıca potasyum, kalsiyum, magnezyum, bakır ve demir gibi bileşikler açısından da zengin.

KALP SAĞLIĞINI KORUYOR

içeriğindeki folat sayesinde oldukça faydalı. Bu bileşik, kan damarlarını hasarlara karşı koruyarak kalp sağlığını korur. Pırasada yüksek miktarda bulunan bir tür flavonoid olan kaemprefol sayesinde kalp krizi ve kalp damar sağlığını koruyor.

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GÜÇLENDİRİR

Pırasa, bağışıklık sisteminin korunmasında da hayati bir önem taşıyor. Çünkü A vitamini yönünden zengin. Bu bileşik, iltihaplanmayı azaltırken aynı zamanda vücudu güçlendirmeye yardımcı olur. Ayrıca enfeksiyonlarla savaşmayı sağlayor.



SİNİR SİSTEMİNİ YATIŞTIRIYOR

Pırasa diğer yeşil sebzelerle birlikte, sinir sistemi sağlığındaki en önemli ayrıntılardan biri olan B6 vitamininin de kaynağı. Yorgunluğu azaltmak ve günlük stresin etkilerini azaltmak için oldukça etkili. Ayrıca, yüksek düzeyde manganez, C vitamin ve folat içeriği sayesinde odaklanma süresini artırma ve yorgunluğu azaltma gibi faydaları bulunuyor.



GÖRÜŞÜ İYİLEŞTİRİYOR

Serbest radikaller, göz sağlığı için önemli bir tehdit. Pırasa, yüksek seviyedeki antioksidanlar ve C vitamini sayesinde serbest radikallerle savaşmaya yardımcı oluyor. Ayrıca havuç gibi sebzeler ile birlikte tüketildiğinde görme yeteneğini iyileştirmeyi sağlayacak olan karoten ve luteini bir arada alabileceğiniz bir kaynak haline geliyor.

KATARAKT RİSKİNİ AZALTIYOR

Katarakt, gözün doğal merceğinin bulanıklaşmasına yol açan önemli bir hastalık. Sonunda körlüğe yol açabiliyor. Üstelik dünya çapında 40 yaşın üzerindeki çok sayıda insan, bu hastalıktan etkileniyor. Önlenmemesi durumunda, iyi bir görüşü geri kazanmak için cerrahi prosedürler gerekir. Fakat pırasadaki zeaksantin ve lutein gibi bileşikler, katarakta karşı

koruyucu bir bariyer oluşturuyor.



KANSER RİSKİNİ AZALTIYOR

Pırasa, kanseri önlemede yardımcı bir antioksidan olan C vitamini açısından oldukça zengin. Oksidatif hasar adı verilen hücre hasarı, genellikle tümörün önemli bir nedenidir. C vitaminin genel sağlığı geliştirmede etkili olduğu kanıtlanmıştır. Serbest radikallere karşı savaşarak hasarlı hücrelerin kansere dönüşme riskini azaltıyor.

SİNDİRİMİ İYİLEŞTİRİYOR

Pırasa, oldukça zengin bir lif kaynağı. 100 gram pırasa, 18 gr ile 9 gr arasında lif içeriyor. Bu lifler hem çözünür hem de çözünmez formda. Çözünür lifler, sindirim sorununu ortadan kaldırabilir, kabızlık sorununu çözebilir. Çözünmez lif ise sindirim sisteminde biraz daha uzun kalarak, bağırsakları temizleyebilir ve bağırsak hareketlerini düzenleyebiliyor.

KAN BASINCINI DÜŞÜRMEYE YARDIMCI OLUYOR

Potasyum açısından zengin olan pırasa, düzenli tüketildiğinde yüksek tansiyonu düşürmeye yardımcı oluyor.

DOĞAL İDRAR SÖKTÜRÜCÜ

Pırasa doğal bir idrar söktürücü olması, aynı zamanda hipertansiyonu düşürmeyi sağlar ve su ve tuz oranının dengelenmesi sayesinde tansiyon dengesizliklerinin neden olabileceği riskleri düşürür.

Ve işte Pırasanın diğer faydaları:

Güneş yanıklarına karşı koruyucu

Parlak ve canlı saçlar sunar

Akne tedavisinde etkili

Diyet listelerinin vazgeçilmezidir

Tip 2 diyabetin tedavisine yardımcı olur

Kemikleri güçlendirir