Nefes borusuna yemek takıldı öldü

Çankırı’nın Kurşunlu ilçesinde trajik bir olay yaşandı.

Hacıbekir Mahallesi'nde kahvaltı sırasında nefes borusuna yemek takılan 44 yaşındaki Latif Kuruçay fenalaştı.

Kalbi duran Kuruçay, sağlık ekiplerinin müdahalesi ile hayata döndürüldü ve Kurşunlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Çankırı Devlet Hastanesine sevk edilen Kuruçay, yoğun bakım ünitesinde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Latif Kuruçay’ın cenazesinin yarın defnedileceği bildirildi.