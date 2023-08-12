Nefes darlığı nedir? Nefes darlığı belirtileri nelerdir? Nefes darlığı tedavi yöntemleri nelerdir?

Editör: Naim Arıoğlu

İnsanlar gerek hasta olmadan önce gerekse sağlıklarını korumak için hastalıkları tanımayı tercih ediyor.

İnsanların korkulu rüyası olan nefes dağlığıyla ilgili detayları internet kullanıcıları arama motorlarında aratmaya sürdürüyor.

Bu hastalıklardan birisi olan nefes darlığıyla ilgili detaylar…

NEFES DARLIĞI NEDİR?

Soluk alıp verme, kişi dikkat etmedikçe farkına varılmayan, bilinçsizce yapılan hareketlerden biridir. Kişinin durup dururken ya da nabzın hızlanmasına neden olan aktivitelerin haricinde solunumunu hissetmesi beklenmez. Ancak kişinin nefes darlığı gibi bir problem yaşaması durumunda kişi solunumunun farkına varır. Dispne ya da halk arasında yaygın olarak bilinen tanımıyla nefes darlığı, solunumun kişinin farkına varacağı şiddette sıkıntılı bir şekilde yapılması olarak tanımlanabilir. Oksijen açlığı olarak da bilinen rahatsızlık, kişinin günlük aktivitelerine engel olacak ve yaşam kalitesini düşürecek şiddette olabilir. Akciğer ve kalp hastalıklarının yanı sıra psikolojik nedenlere bağlı olarak da gelişebilen nefes darlığı, bu yönüyle değerlendirildiğinde akciğere bağlı ve akciğer dışı sebepler olarak iki ayrı başlık altında incelenir.

NEFES DARLIĞI BELİRTİLERİ NELERDİR?

-Solunum güçlüğü,

-Nefesin hızlı olması,

-Göğüs bölgesinde sıkışma hissi,

-Boğuluyormuş gibi hissetmek,

-Hırıltılı solunum,

-Hava açlığı,

-Kronik ya da birden başlayan öksürük,

-Kanlı balgam,

-İstirahat sırasında solunum güçlüğü,

-Dudak ve ellerde morarma,

-Kalp çarpıntısı,

-Nefessiz kalmaya bağlı olarak konuşmanın sürekli kesilmesi,

-Alt bacak ve ayak bölgesinde ödem,

-Günlük aktiviteler sırasında durup soluklanma ihtiyacı,

-Baş ağrısı,

-Baş dönmesi,

-Bilinç bozukluğu,

-Kilo kaybı,

-Hâlsizlik,

-Yorgunluk.

NEFES DARLIĞI TEDAVİ YÖNTEMLERİ NELERDİR?

Nefes darlığı şikayetinin önlenmesi için sigara kullanımının bırakılması, kimyasalların ya da uzun süre ile kirli havanın solunmaması önerilir. Nefes darlığı, altta yatan farklı bir hastalığa bağlı olarak ortaya çıkan bir tür semptomdur. Bu yüzden nefes darlığı tedavisi, odak hastalığa göre farklı şekillerde yapılır.

Nefes darlığının aniden gelişmesi, acil müdahale gerektirebilir. Bu gibi durumlarda ise oksijen seviyesinin yükseltilmesi için kişiye maske ile oksijen verilir. Şiddetli vakalarda ise pozitif basınçlı ventilasyon uygulanır. Böylece kişinin yorulan kasları dinlendirilirken sağlıklı bir şekilde nefes alıp vermesi sağlanır.

