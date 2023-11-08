Nefes darlığına iyi gelen ot ortaya çıktı

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor.

İnsanların korkulu rüyası olan nefes darlığına iyi gelen ağu otu dikkat çekti.

AĞU OTU NEDİR?

Maydanozgillerden nemli yerlerde yetişen 1-2 metre boyunda zehirli bir bitkidir. Gövdesi kalındır. Saplarının alt kısmı erguvani renktedir. Yaprakları büyük, çiçekleri yayvan ve küçüktür.

Terkibinde coniine vardır. Büyük baldıran ve küçük baldıran olmak üzere 2 çeşidi vardır. Ev ilaçlarında kullanılmaz.

AĞU OTUNUN FAYDALARI

- Hekimlikte ağrı giderici ve spazm giderici olarak, siyatik, tetanoz, epilepsi, trilemnius nevraljisi ve kore hastalığının tedavisinde kullanılır. Külleri saçlara sürülürse kuvvetlendirir.

-Çay gibi kaynatılıp içilmeye devam edilirse göğüs ve akciğerde bulunan kan, safra ve balgamı çıkarır. Göğüs ağrısına, öksürüğe, nefes darlığına, idrar söktürmeye faydalıdır.

-Sığırın bacak kemikleri içindeki ilikleri ile macun haline getirilip ağrıyan başa sürüldüğünde ağrıyı dindirir.

-Bu ot tetanos hastalığı, siyatiğe, atardamar kireçlenmesi ve prostat hastalığına karşı ilaç olarak kullanılır. Ayrıca ilaç sanayiinde de ilaç olarak kullanılır.

AĞU OTU NASIL KULLANILIR?

Yaprakları, gövdesi ve diğer tüm bölümleri zehirli olan Ağu otu kullanımı için uzmanlara başvurulmalıdır.

Uzmanlar dışında Ağu otunu kişi kendi başına kullanmamalıdır. Kullanımı durumunda öldürücü etkisi olduğu belirtiliyor. Nasıl kullanılacağı hakkında merak ettiklerinizi, bitki uzmanlarına sorabilir detayları onlardan öğrenebilirsiniz.