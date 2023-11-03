Nefes kesen Galatasaray Kasımpaşa maçından müthiş fotoğraflar

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray, evinde Kasımpaşa ile karşılaştı.
Fotoğraflar: Adem Kabayel / YENİÇAĞ
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de 11. hafta mücadelesinde Kasımpaşa'yı ağırladı.
Maçı 2-1 kazanan Galatasaray, 3 puanı hanesine yazdırdı.
Cimbom'un golleri 33' ve 51. dakikalarda Wilfried Zaha'dan geldi.
Kasımpaşa'nın tek golünü ise 54. dakikada K. Omeruo attı.
Galatasaray'da Fernando Muslera, sakatlanarak 60. dakikada yerini Günay Güvenç'e bıraktı.
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