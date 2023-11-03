Nefes kesen Galatasaray Kasımpaşa maçından müthiş fotoğraflar

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray, evinde Kasımpaşa ile karşılaştı.

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Nefes kesen Galatasaray Kasımpaşa maçından müthiş fotoğraflar 1

Fotoğraflar: Adem Kabayel / YENİÇAĞ

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de 11. hafta mücadelesinde Kasımpaşa'yı ağırladı.

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Nefes kesen Galatasaray Kasımpaşa maçından müthiş fotoğraflar 2

Maçı 2-1 kazanan Galatasaray, 3 puanı hanesine yazdırdı.

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Nefes kesen Galatasaray Kasımpaşa maçından müthiş fotoğraflar 3

Cimbom'un golleri 33' ve 51. dakikalarda Wilfried Zaha'dan geldi.

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Nefes kesen Galatasaray Kasımpaşa maçından müthiş fotoğraflar 4

Kasımpaşa'nın tek golünü ise 54. dakikada K. Omeruo attı.

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Nefes kesen Galatasaray Kasımpaşa maçından müthiş fotoğraflar 5

Galatasaray'da Fernando Muslera, sakatlanarak 60. dakikada yerini Günay Güvenç'e bıraktı.

İşte maçın tüm fotoğrafları...

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Nefes kesen Galatasaray Kasımpaşa maçından müthiş fotoğraflar 6
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Nefes kesen Galatasaray Kasımpaşa maçından müthiş fotoğraflar 25
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Nefes kesen Galatasaray Kasımpaşa maçından müthiş fotoğraflar 26
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Nefes kesen Galatasaray Kasımpaşa maçından müthiş fotoğraflar 27
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Nefes kesen Galatasaray Kasımpaşa maçından müthiş fotoğraflar 28
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Nefes kesen Galatasaray Kasımpaşa maçından müthiş fotoğraflar 29
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Nefes kesen Galatasaray Kasımpaşa maçından müthiş fotoğraflar 30
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Nefes kesen Galatasaray Kasımpaşa maçından müthiş fotoğraflar 31
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Nefes kesen Galatasaray Kasımpaşa maçından müthiş fotoğraflar 32
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Nefes kesen Galatasaray Kasımpaşa maçından müthiş fotoğraflar 33
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Nefes kesen Galatasaray Kasımpaşa maçından müthiş fotoğraflar 34
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Nefes kesen Galatasaray Kasımpaşa maçından müthiş fotoğraflar 35
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Nefes kesen Galatasaray Kasımpaşa maçından müthiş fotoğraflar 36
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Nefes kesen Galatasaray Kasımpaşa maçından müthiş fotoğraflar 37
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Nefes kesen Galatasaray Kasımpaşa maçından müthiş fotoğraflar 38
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Nefes kesen Galatasaray Kasımpaşa maçından müthiş fotoğraflar 39
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Nefes kesen Galatasaray Kasımpaşa maçından müthiş fotoğraflar 40
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Nefes kesen Galatasaray Kasımpaşa maçından müthiş fotoğraflar 41
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Nefes kesen Galatasaray Kasımpaşa maçından müthiş fotoğraflar 42
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Nefes kesen Galatasaray Kasımpaşa maçından müthiş fotoğraflar 43
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Nefes kesen Galatasaray Kasımpaşa maçından müthiş fotoğraflar 44
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Nefes kesen Galatasaray Kasımpaşa maçından müthiş fotoğraflar 45
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Nefes kesen Galatasaray Kasımpaşa maçından müthiş fotoğraflar 46
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Nefes kesen Galatasaray Kasımpaşa maçından müthiş fotoğraflar 47
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Nefes kesen Galatasaray Kasımpaşa maçından müthiş fotoğraflar 48
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Nefes kesen Galatasaray Kasımpaşa maçından müthiş fotoğraflar 49
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Nefes kesen Galatasaray Kasımpaşa maçından müthiş fotoğraflar 50
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Nefes kesen Galatasaray Kasımpaşa maçından müthiş fotoğraflar 51
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Nefes kesen Galatasaray Kasımpaşa maçından müthiş fotoğraflar 52
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Nefes kesen Galatasaray Kasımpaşa maçından müthiş fotoğraflar 53
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Nefes kesen Galatasaray Kasımpaşa maçından müthiş fotoğraflar 54
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Nefes kesen Galatasaray Kasımpaşa maçından müthiş fotoğraflar 55
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Nefes kesen Galatasaray Kasımpaşa maçından müthiş fotoğraflar 56
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Nefes kesen Galatasaray Kasımpaşa maçından müthiş fotoğraflar 57
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Nefes kesen Galatasaray Kasımpaşa maçından müthiş fotoğraflar 58
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Nefes kesen Galatasaray Kasımpaşa maçından müthiş fotoğraflar 59
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Nefes kesen Galatasaray Kasımpaşa maçından müthiş fotoğraflar 60
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Nefes kesen Galatasaray Kasımpaşa maçından müthiş fotoğraflar 61
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Nefes kesen Galatasaray Kasımpaşa maçından müthiş fotoğraflar 62
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Nefes kesen Galatasaray Kasımpaşa maçından müthiş fotoğraflar 63
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Nefes kesen Galatasaray Kasımpaşa maçından müthiş fotoğraflar 64
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Nefes kesen Galatasaray Kasımpaşa maçından müthiş fotoğraflar 65
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Nefes kesen Galatasaray Kasımpaşa maçından müthiş fotoğraflar 66
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Nefes kesen Galatasaray Kasımpaşa maçından müthiş fotoğraflar 67
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Nefes kesen Galatasaray Kasımpaşa maçından müthiş fotoğraflar 68
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Nefes kesen Galatasaray Kasımpaşa maçından müthiş fotoğraflar 69
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Nefes kesen Galatasaray Kasımpaşa maçından müthiş fotoğraflar 70
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Nefes kesen Galatasaray Kasımpaşa maçından müthiş fotoğraflar 71
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Nefes kesen Galatasaray Kasımpaşa maçından müthiş fotoğraflar 72
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Nefes kesen Galatasaray Kasımpaşa maçından müthiş fotoğraflar 73
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Nefes kesen Galatasaray Kasımpaşa maçından müthiş fotoğraflar 74
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Nefes kesen Galatasaray Kasımpaşa maçından müthiş fotoğraflar 75
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Nefes kesen Galatasaray Kasımpaşa maçından müthiş fotoğraflar 76
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Nefes kesen Galatasaray Kasımpaşa maçından müthiş fotoğraflar 77
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Nefes kesen Galatasaray Kasımpaşa maçından müthiş fotoğraflar 78
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Nefes kesen Galatasaray Kasımpaşa maçından müthiş fotoğraflar 79
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Nefes kesen Galatasaray Kasımpaşa maçından müthiş fotoğraflar 80
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Nefes kesen Galatasaray Kasımpaşa maçından müthiş fotoğraflar 81
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Nefes kesen Galatasaray Kasımpaşa maçından müthiş fotoğraflar 82
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Nefes kesen Galatasaray Kasımpaşa maçından müthiş fotoğraflar 83
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Nefes kesen Galatasaray Kasımpaşa maçından müthiş fotoğraflar 84
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Nefes kesen Galatasaray Kasımpaşa maçından müthiş fotoğraflar 85
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Nefes kesen Galatasaray Kasımpaşa maçından müthiş fotoğraflar 86
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Nefes kesen Galatasaray Kasımpaşa maçından müthiş fotoğraflar 87
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Nefes kesen Galatasaray Kasımpaşa maçından müthiş fotoğraflar 88
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Nefes kesen Galatasaray Kasımpaşa maçından müthiş fotoğraflar 89
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Nefes kesen Galatasaray Kasımpaşa maçından müthiş fotoğraflar 90
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Nefes kesen Galatasaray Kasımpaşa maçından müthiş fotoğraflar 94
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Nefes kesen Galatasaray Kasımpaşa maçından müthiş fotoğraflar 96
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Nefes kesen Galatasaray Kasımpaşa maçından müthiş fotoğraflar 99
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Nefes kesen Galatasaray Kasımpaşa maçından müthiş fotoğraflar 100
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