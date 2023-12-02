Rıdvan Dilmen Fenerbahçe'nin Avrupa hezimeti sonrası çıldırdı. Galatasaray ile aralarındaki farkı açıkladı

Konferans Ligi’nin 5. Hafta mücadelesinde Fenerbahçe deplasmanda Nordsjaelland ile karşı karşıya geldi.

Right To Dream Park’ta oynanan mücadelede temsilcimiz rakibine 6-1 mağlup oldu.

Yaşanılan hezimetin ardından Sports Digitale Youtube kanalında karşılaşmayı yorumlayan Rıdvan Dilmen ateş püskürdü.

Bir önceki gün Galatasaray’ın Manchester United karşısında 3-1’den geri dönmesini hatırlatan Dilmen İsmail Kartal’a eleştirilerde bulundu.

25 TANE YEMEYİ Mİ BEKLİYORSUN"

Yapılan oyuncu değişikliklerini eleştiren ünlü yorumcu "25 tane yemeyi mi bekliyorsun. Forvet çıkıyor, forvet giriyor. Problemi bireysel olarak görürseniz taktiksel olarak değişikliğe gitmezseniz o zaman zaman hüsrana uğrayabilirsiniz” dedi.