Nelsson'a talip yağıyor!

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Nelsson'a talip yağıyor!

Galatasaray'da bileti kesilen isimlerin başında gelen Victor Nelsson için talipler çıkmaya devam ediyor. Süper Lig ekiplerinin kadrolarına katabilmek için sıraya geçti Danimarkalı yıldıza bu kez de İtalya Serie A'dan 2 talip var.

Galatasaray'dan ayrılmak istediğini ileten Danimarkalı stoper Victor Nelsson'a Göztepe ve Samsunspor ilgi göstermişti. İki ekip de sarı-kırmızılılarla görüşmeler yaparken, bu transfer için Çizme ekipleri de harekete geçmeye hazırlanıyor.

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VICTOR NELSSON İÇİN ÇİZME'DEN TALİPLER ÇIKTI

26 yaşındaki savunma oyuncusuna Serie A ekipleri Bologna ve Cagliari'nin de talip olduğu ve ilerleyen günlerde Galatasaray ile temaslara başlayacağı iddia edildi. Okan Buruk, oyuncunun transferi hakkında "Nelsson kesinlikle takımdan ayrılacak, menajeri görüşmeler yapıyor. Önceliğimiz satmak." açıklamasını yapmıştı.

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