Süper Lig devinden Artem Dovbyk harekatı!

Kaynak: Haber Merkezi
Süper Lig devinden Artem Dovbyk harekatı!

Yaptığı transferlerle Avrupa'da adından söz ettiren Beşiktaş, ses getirecek bir operasyona daha başlayabilir. İtalyan basını, Kara Kartal'ın Roma'da forma giyen Artem Dovbyk'i gündemine aldığını iddia etti.

Kadrosuna David Jurasek, Tammy Abraham ve Orkun Kökçü'yü katan Beşiktaş, transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Siyah-beyazlıların, hücum hattını güçlendirmek amacıyla yeni isimler üzerinde durduğu ve bu doğrultuda girişimlerde bulunduğu belirtildi.

Galatasaray transferde yine büyük oynuyor! Öyle bir isme teklif yapıldı ki: Taraftarlar havalimanına akın edecekGalatasaray transferde yine büyük oynuyor! Öyle bir isme teklif yapıldı ki: Taraftarlar havalimanına akın edecek

.jpeg

Fenerbahçe Milan Skriniar'ı bitirdi!Fenerbahçe Milan Skriniar'ı bitirdi!

BEŞİKTAŞ İÇİN ARTEM DOVBYK İDDİASI

Calcio Mercato'da yer alan habere göre; Beşiktaş'ın radarındaki ismin Roma forması giyen Ukraynalı golcü Artem Dovbyk olduğu iddia edildi. Haberde, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in Dovbyk'in transferine sıcak baktığı ve bu ismin kadroya katılmasını istediği aktarıldı.

Roma'nın, 28 yaşındaki futbolcu için yaklaşık 35 milyon euro bonservis bedeli belirlediği ifade edildi.

Resmen duyurdular! Victor Osimhen için flaş gelişme: Galatasaraylılar çılgına dönecekResmen duyurdular! Victor Osimhen için flaş gelişme: Galatasaraylılar çılgına dönecek

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda tansiyon tekrar yükseldi! Aziz Yıldırım'dan Hamdi Akın'a ültimatomFenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda tansiyon tekrar yükseldi! Aziz Yıldırım'dan Hamdi Akın'a ültimatom

Ali Koç camiaya müjdeyi verdi! "Feyenoord maçında..."Ali Koç camiaya müjdeyi verdi! "Feyenoord maçında..."

Beşiktaş'ta Ole Gunnar Solskjaer ile yollar ayrılıyor! Yerine gelecek isim bile belli olduBeşiktaş'ta Ole Gunnar Solskjaer ile yollar ayrılıyor! Yerine gelecek isim bile belli oldu

Son Haberler
642 arsa sudan ucuza 24 ay vadeyle satılacak!
642 arsa sudan ucuza 24 ay vadeyle satılacak!
Fenerbahçe'de sol kanat tamam! Fırsat transferi: Anlaşma sağlandı
Fenerbahçe'de sol kanat tamam! Fırsat transferi: Anlaşma sağlandı
Kalp kırıklığı ölüm getirir mi? Erkekler mi yoksa kadınlar mı daha kırılgan?
Kalp kırıklığı ölüm getirir mi? Erkekler mi yoksa kadınlar mı daha kırılgan?
Motosiklet hırsızından küstah savunma!
Motosiklet hırsızından küstah savunma!
Kırkpınar’ın unutulmaz başpehlivanı vedasını duyurdu
Kırkpınar’ın unutulmaz başpehlivanı vedasını duyurdu