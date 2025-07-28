Süper Lig devinden Artem Dovbyk harekatı!

Kadrosuna David Jurasek, Tammy Abraham ve Orkun Kökçü'yü katan Beşiktaş, transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Siyah-beyazlıların, hücum hattını güçlendirmek amacıyla yeni isimler üzerinde durduğu ve bu doğrultuda girişimlerde bulunduğu belirtildi.

Galatasaray transferde yine büyük oynuyor! Öyle bir isme teklif yapıldı ki: Taraftarlar havalimanına akın edecek

Fenerbahçe Milan Skriniar'ı bitirdi!

BEŞİKTAŞ İÇİN ARTEM DOVBYK İDDİASI

Calcio Mercato'da yer alan habere göre; Beşiktaş'ın radarındaki ismin Roma forması giyen Ukraynalı golcü Artem Dovbyk olduğu iddia edildi. Haberde, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in Dovbyk'in transferine sıcak baktığı ve bu ismin kadroya katılmasını istediği aktarıldı.

Roma'nın, 28 yaşındaki futbolcu için yaklaşık 35 milyon euro bonservis bedeli belirlediği ifade edildi.

Resmen duyurdular! Victor Osimhen için flaş gelişme: Galatasaraylılar çılgına dönecek

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda tansiyon tekrar yükseldi! Aziz Yıldırım'dan Hamdi Akın'a ültimatom

Ali Koç camiaya müjdeyi verdi! "Feyenoord maçında..."

Beşiktaş'ta Ole Gunnar Solskjaer ile yollar ayrılıyor! Yerine gelecek isim bile belli oldu