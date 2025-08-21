Napoli'den büyük Osimhen itirafı!

Kaynak: Haber Merkezi
Napoli'den büyük Osimhen itirafı!

Galatasaray'ın rekor bedelle kadrosuna kattığı Victor Osimhen için eski kulübünden sürpriz bir itiraf geldi. Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis, Osimhen ve Khvicha Kvaratskhelia için kulübe 200 milyon euroluk bir teklif geldiğini söyledi.

Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis, Fransız devi Paris Saint-Germain'in geçtiğimiz dönemde Victor Osimhen ve Khvicha Kvaratskhelia için dev bir teklif yaptığını açıkladı. Tecürbeli futbol adamının açıkladığı rakam İtalya'da olay oldu.

NAPOLI VICTOR OSIMHEN VE KHVICHA KVARATSKHELIA İÇİN DEV TEKLİF ALMIŞ

Aurelio De Laurentiis, Paris Saint-Germain'in, iki yıldız için toplamda 200 milyon euronun üzerinde bir bedel önerdiğini, ancak Napoli'nin bu teklifi kabul etmediğini duyurdu.

Süper Lig asıl şimdi başlıyor! Memphis Depay geliyorSüper Lig asıl şimdi başlıyor! Memphis Depay geliyor

kvicha-kvaratskhelia-victor-osimhen-napoli.jpg

Yeniden İsmail Kartal! Resmen duyurdular: Süper Lig'de yılın sürpriziYeniden İsmail Kartal! Resmen duyurdular: Süper Lig'de yılın sürprizi

GYOKERES PLANI

De Laurentiis, söz konusu dönemde düşündükleri transfer planını da paylaştı;

"O dönemde aklımızdaki fikir, Viktor Gyokeres'i kadroya katmaktı. Ancak farklı sebeplerle bu gerçekleşmedi."

Portekiz basınından olay Fenerbahçe yorumu!Portekiz basınından olay Fenerbahçe yorumu!

Galatasaray Sane'nin parasını buldu!Galatasaray Sane'nin parasını buldu!

Eljif Elmas eski takımına dönebilir!Eljif Elmas eski takımına dönebilir!

Son Haberler
Amine Adli'nin yeni takımı! İmzayı attı
Amine Adli'nin yeni takımı! İmzayı attı
Hayal Köseoğlu zor günler geçiriyor! Babasını kaybetmişti
Hayal Köseoğlu zor günler geçiriyor! Babasını kaybetmişti
Yol güvenliği için 36 milyon TL’lik yatırım!
Yol güvenliği için 36 milyon TL’lik yatırım!
Denizin 4 bin yıllık hikayesi! Mavi derinliklerin büyüsü canlanıyor
Denizin 4 bin yıllık hikayesi! Mavi derinliklerin büyüsü canlanıyor
Jandarma aracına şok saldırı! İki kuzen yaralandı
Jandarma aracına şok saldırı! İki kuzen yaralandı