Napoli'den büyük Osimhen itirafı!

Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis, Fransız devi Paris Saint-Germain'in geçtiğimiz dönemde Victor Osimhen ve Khvicha Kvaratskhelia için dev bir teklif yaptığını açıkladı. Tecürbeli futbol adamının açıkladığı rakam İtalya'da olay oldu.



NAPOLI VICTOR OSIMHEN VE KHVICHA KVARATSKHELIA İÇİN DEV TEKLİF ALMIŞ

Aurelio De Laurentiis, Paris Saint-Germain'in, iki yıldız için toplamda 200 milyon euronun üzerinde bir bedel önerdiğini, ancak Napoli'nin bu teklifi kabul etmediğini duyurdu.

GYOKERES PLANI



De Laurentiis, söz konusu dönemde düşündükleri transfer planını da paylaştı;



"O dönemde aklımızdaki fikir, Viktor Gyokeres'i kadroya katmaktı. Ancak farklı sebeplerle bu gerçekleşmedi."

