Neova Sigorta, kasko branşında özel binek otomobil pazar payını yüzde 5’e çıkarttı

Avantajlı kargo paketleriyle müşterilerine eşsiz deneyim sunan Neova Sigorta, özel binek otomobilde 2022 senesine oranla prim üretiminde yüzde 135,3’lük bir artış sergileyerek pazar payını yüzde 5’e çıkardı. Neova, Türkiye Sigorta Birliği kasım ayında açıklanan verilere göre kasko pazar payında sektörde 8. sırada yer almayı başardı.

Neova Sigorta, 2023 senesinde 2,5 milyarın üzerinde kasko prim üretimi gerçekleştirerek, satış kanalları için oluşturduğu beş farklı kasko paketi ile müşterilerine hem fiyat hem de teminat anlamında daha fazla seçenek hizmeti sunuyor.

“2023 yılında kasko prim üretimimizi yüzde 81,5 artırdık”

Neova Sigorta Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Habip Çetinkaya, müşterilerimizin beklenti ve taleplerini eksiksiz bir şekilde karşılama hedefiyle çalışmalarımızı sürdürdüklerini söyleyerek, 2022 yılına oranla kasko prim üretiminde acente kanalında yüzde 87,3’lük bir artış yakaladıklarını dile getirdi.

Ayrıca Çetinkaya, Neova Sigorta olarak daha fazla müşteriye ulaşmak için satış kanallarımızı artırmaya ve geliştirmeye devam ettiklerini vurgulayarak, geniş servis ağı, hasar sonrası hızlı desteği ile müşteri memnuniyetini merkeze aldıklarını söyledi.