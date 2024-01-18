Flaş... Flaş... İnternette kullanılan kart şifre ve kodlara vergi geldi

Kaynak: Haber Merkezi
Flaş... Flaş... İnternette kullanılan kart şifre ve kodlara vergi geldi
Resmi Gazete’de bugün sanal ortamda veya fiziki mağazalarda pazarlanan; aktivasyon, e-pin, oyun, dijital ürün, cüzdan kodları, hediye kartı/çeki ve benzeri mahiyetteki ürünlerin ithali ve satışı katma değer vergisine (KDV) tabi tutulmasına kararı verildi.

Her gün yeni karar her gün yeni zam ile güne başlıyoruz. Bugünün bir diğer kararı ise internetten kullanılan kodlara geldi. Artık internette kullanılan kodlar ve pinlere KDV uygulaması geldi.

KDV uygulama tebliğine göre, kart, şifre ve kodların; Türkiye'de yerleşik olanlar tarafından yurtdışı firmalardan temin edilmesi durumunda, bu kişiler tarafından beyan edilip ödeme yapılması gerekiyor.

Kart şifre ve kodların Türkiye'de yerleşik KDV mükellefi olmayan gerçek kişiler için yurtdışı elektronik hizmet sunucularından sağlanması durumunda ise bu işleme ilişkin KDV'nin yurtdışı mukimi firma tarafından beyan edilip ödenme yapılması, Türkiye'de satılması durumunda da hesaplanan KDV'nin satıcı firmalar tarafından beyan edilmesi öngörülüyor.

Sanal veya fiziki ortamda, cüzdan kodu ve benzeri adlarla satılan fakat belirli bir ürün veya hizmetin karşılığı olmayan, ödeme aracı mahiyetindeki kart, şifre ve kodların yurt dışından temini veya Türkiye içerisinde satışı KDV ödemesine dahil olmayacak.

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