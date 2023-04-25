Nepal'de uçağın motoruna kuş çarptı

Nepal’den havalanan 167 yolcunun bulunduğu uçağın motorlarından birine kalkıştan kısa süre sonra kuş çarptı. Arızalı motoru kapatılan yolcu uçağı seferine devam etti.

Nepal'de uçağın motoruna kuş çarptı

Nepal’in başkenti Katmandu’daki Tribhuvan Uluslararası Havalimanından dün yerel saatle 21.00 sıralarında havalanan Boeing 737-800 tipi Dubai uçağının motorlarından birine kalkıştan kısa süre sonra kuş çarptı. İçinde 167 yolcunun bulunduğu öğrenilen FlyDubai şirketine ait yolcu uçağının motoru kuş çarpmasının ardından alev aldı.

Nepal Sivil Havacılık Otoritesi tarafından yapılan açıklamada, pilotlar ve teknik ekibin yaptığı değerlendirmeler sonucu uçağın arızalı motorunun kapatılarak uçuşa devam etmesine karar verildiği belirtildi. Uçağın Dubai’ye inişi sırasında havalimanında acil iniş prosedürleri uygulandığı öğrenildi.

Olayla ilgili incelemelerin devam ettiği bildirildi.

(İHA)

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