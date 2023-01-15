Düşen uçağın içinden son görüntüler ortaya çıktı. Nepal'de 72 kişiye mezar olmuştu

Nepal'de 4'ü mürettebat, toplam 72 kişiyi taşıyan bir uçak düştü. Yeti Airlines'a ait ATR 72 tipi çift motorlu uçağın başkent Katmandu'dan hareket ettiği bilgisi paylaşıldı.

Devlet televizyonu, kaza yerinden bazı kişilerin cansız bedenlerinin çıkarıldığını duyurdu. Daha sonradan yapılan açıklamada, kazadan uçaktaki hiçkimsenin kurtulamadığı duyuruldu..

GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Nepal'de düşen uçakta, bir yolcunun düşüş anını kaydettiği görüntüler ortaya çıktı.

Video çeken yolcu hiçbir şeyden habersiz gülümserken, bir anda uçak düşüşe geçiyor ve çakılma anında alevler ekranı kaplıyor.