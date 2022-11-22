22 Kasım 2022 Salı
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Yaşam
  • >
  • Afrikalı yolcuyu taciz eden Iraklıyı vatandaşlar darp etti

Afrikalı yolcuyu taciz eden Iraklıyı vatandaşlar darp etti

Fatih’te Afrikalı bir kadını taciz eden Iraklı yolcu vatandaşlar tarafından darp edildi.

Haber Giriş: 22 Kasım 2022 Salı - 18:35
Takip Et

Nerede sapık var ülkemize doluştu. Afrikalı yolcuyu taciz eden Iraklıyı vatandaşlar darp etti

Afrikalı yolcuyu taciz eden Iraklıyı vatandaşlar darp etti
+
Aa
-

DHA

Fatih'te tramvay ile yolculuk eden Afrikalı bir kadına tacizde bulunduğu iddia edilen Iraklı yolcuyu çevredekiler dövdü. Tramvaydan indirilen taciz şüphelisi polise teslim edildi.



Eminönü yönüne giden tramvayda Afrikalı bir kadın yolcunun arkasına yaklaşarak tacizde bulunduğu iddia edilen Iraklı yolcuyu çevredekiler fark etti. Kadının da tepki vermesi üzerine tramvaydaki yolcular, tacizde bulunduğu öne sürülen kişiye saldırdı.

Tramvaydan indirilen taciz şüphelisi, ihbar üzerine gelen polis ekibine teslim edildi.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

Dündar
22.11.2022 18:59
Bu ney kardeşim,Afgan, ırak, Suriye,Pakistan say say bitmez tam bir yol geçen hanı olduk.olur olurda ,bize gelenler ya hırsız,ya sapık,yada uyuşturucu tacirleri geliyor,secipmi gönderiyorlar bunları  
 
Hakikat
22.11.2022 18:58
Gerçekten çok üzülüyorum ve kaygılanıyorum yaşıyoruz görüyoruz çoğunluğu o kadar pervasız ve rahat ki sanki biz sığınmacıyız. Gettolar oluşmaya başladı. Allah yardımcımız olsun. Bir çözüm bulunmalı.  
 
Sıradan bir turk
22.11.2022 18:54
Hükümet.icisleri polis devlet adalet bunlara gereğini yapmıyorsa.bunlari kovmuyorsa türk milleti artık yeter diyor.benim anladığım bu..yanlissam özür dilerim ama millet cinnet geçirecek artik  
 
TÜM YORUMLAR (6)
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Motorine şaka gibi indirim geliyor
1
﻿Motorine şaka gibi indirim geliyor
﻿Motorine şaka gibi indirim geliyor
﻿Dünya Kupası'nda TRT rezaleti. Büyük tepki var
2
﻿Dünya Kupası'nda TRT rezaleti. Büyük tepki var
﻿Dünya Kupası'nda TRT rezaleti. Büyük tepki var
﻿Dünya devi marka Katar'da satamadığı 75 milyon Avroluk birayı ne yapacağını açıkladı
3
﻿Dünya devi marka Katar'da satamadığı 75 milyon Avroluk birayı ne yapacağını açıkladı
﻿Dünya devi marka Katar'da satamadığı 75 milyon Avroluk birayı ne yapacağını açıkladı
﻿Kuleli Askeri Lisesi'nin tarihi binası yeniden eğitime açıldı. 15 Temmuz sonrası kapatılmıştı.
4
﻿Kuleli Askeri Lisesi'nin tarihi binası yeniden eğitime açıldı. 15 Temmuz sonrası kapatılmıştı.
﻿Kuleli Askeri Lisesi'nin tarihi binası yeniden eğitime açıldı. 15 Temmuz sonrası kapatılmıştı.
﻿CHP’li belediye başkanından sürpriz adaylık çıkışı. Kılıçdaroğlu olmazsa ben aday olurum
5
﻿CHP’li belediye başkanından sürpriz adaylık çıkışı. Kılıçdaroğlu olmazsa ben aday olurum
﻿CHP’li belediye başkanından sürpriz adaylık çıkışı. Kılıçdaroğlu olmazsa ben aday olurum
﻿Erdoğan Sisi ile görüştü. Alpay'ın bu paylaşımı elden ele dolaşıyor
6
﻿Erdoğan Sisi ile görüştü. Alpay'ın bu paylaşımı elden ele dolaşıyor
﻿Erdoğan Sisi ile görüştü. Alpay'ın bu paylaşımı elden ele dolaşıyor
﻿Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun faiz hamlesi belli oldu
7
﻿Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun faiz hamlesi belli oldu
﻿Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun faiz hamlesi belli oldu
﻿Hakim, avukat ve katipler greve gitti
﻿Hakim, avukat ve katipler greve gitti
﻿Hakim, avukat ve katipler greve gitti
﻿İYİ Parti'li Kabukcuoğlu: Yeni asgari ücretle yoksulluğun azaltılması hedeflenmeli
﻿İYİ Parti'li Kabukcuoğlu: Yeni asgari ücretle yoksulluğun azaltılması hedeflenmeli
﻿İYİ Parti'li Kabukcuoğlu: Yeni asgari ücretle yoksulluğun azaltılması hedeflenmeli
﻿İBB metro hattı için 925 milyon dolar dış borç alacak
﻿İBB metro hattı için 925 milyon dolar dış borç alacak
﻿İBB metro hattı için 925 milyon dolar dış borç alacak
﻿New York borsası karışık seyirle açıldı
﻿New York borsası karışık seyirle açıldı
﻿New York borsası karışık seyirle açıldı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.