Nereden nereye. 9 yıl önce Erdoğan'ı Bozkurt işaretiyle selamlayan kadın gözaltına alınmıştı

EURO 2024’de Türkiye- Avusturya karşılaşmasında gol atan Merih Demiral sevincinde Bozkurt işareti yaptı. Dünya basını Bozkurt işaretini konuşurken Almanya Demiral’i UEFA’ya şikayet etti ve Demiral ceza aldı.

Bu olayın gündemi çalkalamasının ardından 2015’te yaşanan olay yine gündeme geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Uşak ziyaretinde MHP Uşak İl Başkanlığı önünden geçti. Bu sırada MHP Uşak Merkez İlçe Yönetim Kurulu üyesi Seher Kayıhan Erdoğan’ı Bozkurt işareti yaparak selamladı.

Cumhurbaşkanı’na işaretle ve sözlü olarak hakaret ettiği iddia edilen Kayıhan, Uşak Emniyet Müdürlüğü’ne götürülerek gözaltına alındı.

Gözaltına alına alınan kadın "Cumhurbaşkanını bozkurt işareti ile selamladım. Kendisi Uşak’a geleceği için belediye hizmetlerinin hızlandığını görünce de daha sık gelmesini istediğimi belirten bir konuşmada bulundum. Ancak, beni duymadı" ifadelerini kullanmıştı.

NASUH BEKTAŞ PAYLAŞTI

Öte yandan gazeteci Nasuh Bektaş 9 yıl önce yaşanan bu olayın haberini paylaşarak tekrar gündeme getirdi.

Bektaş “Yıl 2015 cumhurbaşkanını bozkurt işareti ile selamlayan kadın gözaltına alındı” paylaşımını yaptı.

NE OLMUŞTU ?

Türkiye A Milli Futbol Takımı, EURO 2024'ün son 16 turunda Avusturya'yı 2-1 mağlup ederek galibiyete ulaştı. Milli takımın gollerini Merih Demiral attı.

Maçta attığı gol sonrası bozkurt işareti yaparak sevincini kutlayan Demiral, bu hareketiyle sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı. UEFA, bu hareket nedeniyle Merih Demiral hakkında disiplin soruşturması başlattı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), yerli ve yabancı avukatlar tarafından hazırlanan 30 sayfalık savunma dosyasını UEFA Disiplin Kurulu'na sundu. Savunma dosyasında, bozkurt işaretinin Anadolu, Orta Asya ve dünyanın çeşitli yerlerindeki Türk kökenli halkların bin yıllık sembolü olduğuna dair çeşitli örnekler yer aldı. UEFA, Merih Demiral'a 2 maçlık bir ceza verdi.

Demiral ise gol sonrası yaptığı sevinç hareketiyle ilgili olarak, "Aklımda bir gol sevinci vardı, onu yaptım. Bu sevincin Türklükle ilgili olduğunu ve Türk olmaktan büyük gurur duyduğumu belirtmek isterim. Bozkurt işareti spontane olarak taraftarın tepkisi üzerine gelişti, bu yüzden yaptığımdan dolayı çok mutluyum" demişti.

ERDOĞAN NE DEDİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merih Demiral'ın yaptığı 'Bozkurt' hareketi ve UEFA'nın verdiği 2 maçlık ceza ile ilgili "Kimse Almanların formalarında kartal var diyor mu? Kimse kalkıp da Fransızların formasında horoz var, niye horozlanıyorsun diyor mu? Orada Merih heyecanını bu görüntüyle verdi.

Bunun üzerine de malum Dışişleri Bakanlığımız bunların yetkililerini çağırdılar, gerekli adımlar da buna göre atılıyor. İnşallah bütün mesele Cumartesi günü. Biz, sahadan galibiyetle ayrılarak bir üst tura çıkalım. Fevkalade bir durum olmazsa, maça gitme kararımızı verdik." açıklamasını yaptı.

Ayrıca Erdoğan, A Milli Takım'ı ile Hollanda maçını tribünden takip edecek.