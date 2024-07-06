İYİ Parti’den Merih Demiral hamlesi. Meclis’e kanun teklifi sunuldu

Tüm Türkiye EURO 2024 son 16 turunda Avusturya'ya karşı attığı 2 golle galibiyeti getiren milli futbolcu Merih Demiral’ın 'Bozkurt' işaretine UEFA tarafından verilen cezayı konuşuyor.

UEFA'nın kararına tepkiler sürerken, İYİ Parti'den dikkat çeken bir adım geldi.

İYİ Parti Hatay Milletvekili Adnan Şefik Çirkin, 'Bozkurt' işaretinin 'Türklerin ulusal sembolü' olarak kabul edilmesi için TBMM’ye bir kanun teklifi sundu.

Çirkin'in teklifinde, "Bozkurt işaretinin kullanımının yasaklanamayacağı" ve "Türklüğü temsil eden bu işaretin kültürel ve sportif etkinlikler dahil ulusal ve uluslararası faaliyetlerde sergilenmesinin ceza oluşturmayacağı" ifadelerine yer verdi.

NE OLMUŞTU?

EURO 2024'ün son 16 turunda Avusturya’yı 2-1 yenen A Milli Takım’da goller milli futbolcu Merih Demiral’dan geldi.

Attığı gol sonrası bozkurt işareti yaparak sevincini kutlayan Demiral sosyal medyada gündem olmuştu. Demiral’ın bu hareket nedeniyle UEFA tarafından disiplin soruşturması başlatıldı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), yerli ve yabancı avukatlarca hazırlanan 30 sayfalık savunmayı UEFA Disiplin Kurulu’na sundu. Savunma dosyasında, bozkurt işaretinin Anadolu, Orta Asya ve dünyanın birçok yerindeki Türk kökenli halkların 1000 yıllık simgesi olduğuna dair çok sayıda örnek yer aldı.

UEFA, soruşturma sonucunda Merih Demiral’a 2 maç ceza verdiğini açıkladı.

Demiral, golden sonra yaptığı sevinç hareketine dair "Aklımda bir gol sevinci vardı, onu yaptım. Bu sevinç Türklükle alakalıydı ve Türk olduğum için çok gurur duyuyorum. Bu yüzden golden sonra bu duyguyu iliklerime kadar hissettim. Bozkurt işareti yapmayı planlamamıştım, taraftardan gelen tepkiyle spontane gelişti. Yaptığımdan dolayı çok mutluyum" yanıtını vermişti.