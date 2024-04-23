Nesi ırkçılık lan bunun. Fatih Altaylı Türkiye'nin en ırkçı partisi DEM'in yüzünü açıkladı

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, sığınmacılara ait olduğu tespit edilen iş yerlerini ruhsatları olmadığı gerekçesiyle mühürledi. DEM partisi milletvekili Meral Danış Beştaş, Burcu Köksal'ı hedef alarak yaptığını ırkçılık olduğunu dile getirdi.

Gazeteci Fatih Altaylı ise YouTube kanalında konuyla ilgili bomba açıklamalarda bulundu. Sığınmacılara ait ruhsatsız iş yerlerinin mühürlenmesinin ırkçılık iddia edildiği sorusuna üzerine Altaylı “Asıl sığınmacılara ait ruhsatsız iş yerlerinin mühürlenmemesi ırkçılıktır.” dedi.

Devamında DEM Parti’ye de tepki gösteren Altaylı “Türkiye’nin en ırkçı partisi DEM Parti, Afyon’daki uygulamaya ‘ırkçılık’ diyor. Nesi ırkçılık lan bunun?” ifadelerini kullandı.

İşte Altaylı’nın konuyla ilgili açıklamalarının tamamı:

Mühürlünmemesi ırkçılıktır. Çok net söylüyorum. Türk'ün bu ülkenin vatandaşının Türk veya Kürt veya ırkı farketmez ruhsatsız dükkan açma hakkı yok

Ama göçmen gelmiş ruhsatsız dükkan açma hakkı var iyi ne güzel ben de gideyim Suriye vatandaşı için geleyim buraya vergi ödemeyim istediğimi yapayım.

Asıl bu ırkçılık böyle bir şey olur mu ayrıca mesele ırka dayalı bir şey değil ki mesele kanunsuz bir iş yapmaya da kanunsuz dükkan açarsan vergi mükellefi olmazsan biz nasıl aynı haltı edersek gelip bizi kapatacaklarsa Suriyeli, Japon Çinli, nereli olursa olsun gelirler onu da kapatırlar buna da ırkçılık denmez. Burun tersi ırkçılıktır bunu kınamak ırkçılığın daniskası. Zaten bunu kınayanlara baktığın zaman da büyük bölümü ırkçılardır.

Türkiye'nin en ırkçı Partisi bu konuda konuşuyor gördüm. DEM Parti bu ırkçılıktır diyor lan neresi ırkçılık bunun. Sen zaten ırkçı bir partisin de ırkından olanlar yaptığı zaman onlara izin veriliyor mu onda da verilmiyor. Sen ihanet ediyorsun bu ülkeyi ruhsatsız dükkan açmak bana serbest de Suriyeli ye yasak Bana yasak ona serbestse o da ırkçılıktır Suriyeliler lehine. Normal olarak kimseye ruhsatsız izinsiz iş yaptırmamaktır. Kanun devleti budur.

NE OLMUŞTU?

Afyonkarahisar'ın CHP'li yeni Belediye Başkanı Burcu Köksal, sığınmacılara ait ruhsatsız olduğu belirlenen iş yerlerinin mühürlendiğini duyurdu. Köksal sosyal medya hesabından açıklama yapmıştı. Köksal açıklamasında “Sığınmacılara ait olduğu tespit edilen iş yerlerini ruhsatları olmadığı için mühürledik. Seçimlerden önce söz verdiğimiz gibi sığınmacıları güzel Afyonkarahisar’ımızdan amasız, fakatsız, lakinsiz göndereceğiz. Esnafımız kan ağlarken bu memlekette ruhsatsız bir şekilde işletme faaliyetinde bulunuyorlar. Buna müsaade etmeyeceğiz.” İfadelerini kullanmıştı.

Bu açıklamaların ardından DEM partisi milletvekili Meral Danış Beştaş, Köksal’ı hedef aldı. Köksal’ı ırkçılık yapmakla suçlayan Beştaş, sosyal medya hesabında paylaşım yaptı.

Beştaş şunları demişti:

CHP’nin ‘halkçı’ belediyecilik anlayışı Afyon’da Burcu Köksal ırkçılığına dönüşmüş durumda. Kan ağlayan esnafın derdine derman olmak için, sığınmacıların mağdur edilmesi çözüm değildir! Kaldı ki kötü giden ekonominin sorumlusu da sığınmacılar değildir! Umuyoruz Afyon’da bir yanlıştan dönülür; umuyoruz benzeri girişimler yeniden gündeme gelmez.