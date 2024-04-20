CHP’li başkan sığınmacılara ait ruhsatsız iş yerlerini kendi elleriyle mühürledi: Amasız, fakatsız, lakinsiz göndereceğiz

Afyonkarahisar’da CHP'li yeni Belediye Başkanı Burcu Köksal, kentte sığınmacılara ait olduğu belirlenen iş yerlerinin mühürlendiğini duyurdu.

Köksal’ın, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda zabıta ekiplerine bizzat eşlik ettiği görüldü.

Seçimlerden önce söz verdiklerini hatırlatan Köksal, “Sığınmacıları güzel Afyonkarahisar’ımızdan amasız, fakatsız, lakinsiz göndereceğiz.” dedi.

Köksal’ın, videoda yer alan konuşması şu şekilde:

"ESNAFIMIZ KAN AĞLARKEN RUHSATSIZ BİR ŞEKİLDE İŞLETME FAALİYETİNDE BULUNUYORLAR"

“Seçimlerden önce söz verdiğimiz gibi sığınmacıları güzel Afyonkarahisar’ımızdan amasız, fakatsız, lakinsiz göndereceğiz. Esnafımız kan ağlarken bu memlekette ruhsatsız bir şekilde işletme faaliyetinde bulunuyorlar. Buna müsaade etmeyeceğiz.

Bugün Zabıta Ekiplerimizle birlikte şehrimizde iş yeri açma ve çalışma ruhsatı bulunmadığı halde faaliyet gösteren sığınmacılara ait iş yerlerinin faaliyetlerine son verdik. Erenler Mahallesi’nde Spor Salonu, Cumhuriyet Mahallesi’nde tatlıcı; Dumlupınar, Sahipata ve Marulcu mahallelerinde bakkal dükkanı olan iş yerlerini mühürledik.

"İŞ YERİ AÇMALARINA ENGEL OLACAĞIM"

Söz verdiğim gibi Afyonkarahisar’da Suriyeli mülteciler olmak üzere tüm mültecilerin iş yeri açmalarına engel olacağım, şehrimizden ayrılmaları için ne gerekiyorsa yapacağım. Amasız, fakatsız, lakinsiz göndereceğiz Afyonkarahisar’dan…”