Özgür Özel’den Burcu Köksal açıklaması. ‘Mesele kapandı sorun çözüldü’

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, TELE1 canlı yayınına konuk oldu. Özel canlı yayında, gündeme ve yerel seçime ilişkin soruları yanıtladı.

“KÖKSAL’IN SÖZLERİ KABUL EDİLEMEZ”

Özel DEM Parti’ye yönelik açıklamalarıyla gündem olan CHP Afyonkarahisar Adayı Burcu Köksal’ın sözleri için “Kabul edilemez” dedi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Köksal’a yönelik “Ya başka bir parti bulacak ya başka bir iş” sözleri için de “Sert bir hüküm cümlesi” diyen Özel, Burcu Köksal’ın bu açıklamadan sonra kimseye ayrımcılık yapmayacağını ve belediyenin kapısının herkese açık olacağını söylemesinin bir özür niteliğinde olduğunu belirtti.

AKP’lilerin Köksal’ı çıldırttığını öne süren Özel, konuyu geride bıraktıklarını belirterek, “Yaşanmasaydı daha iyiydi. Meselede kapandı, sorun çözüldü” diye konuştu.

“HATAY’DA ARTIK KAFA KAFAYAYIZ ”

Yerel seçimlere ilişkin de konuşan Özgür Özel, “Hatay’da artık kafa kafayayız. Lütfü Savaş dediği gibi kendi trendini yükselterek devam ediyor. İstanbul, Ankara ve İzmir’de bir risk yok. Seçmene saygısızlık olmasın ama anket şirketlerinin dediği gibi Ankara’da büyükşehir belediye başkanlığı yarışı bitti. Mansur Yavaş rekor oyla geliyor. Yüzde 60’ı zorlar deniyor” diye konuştu.

Özel, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in Ekrem İmamoğlu ile çalışma talebinin ise Soyer’den geldiğini belirtti.