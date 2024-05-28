Nesli tehlike altında olan 'Türk semenderi' bu kez de Batman'da görüldü

Batman’ın Kozluk ilçesi Gümüşörgü köyünde, nadir görülen ve nesli tehdit altında olan sarı benekli "Türk semenderi" vatandaşlar tarafından görüldü. Gözlerine inanamayan vatandaşlar, hemen cep telefonlarına sarılarak bu nadir anı kaydetti.

Videoda, semenderi ilk kez gören bazı vatandaşların şaşkınlıklarını dile getirdikleri duyuluyor. Bir grup üyesi semenderin zehirli olabileceğini söylerken, başka biri onu iguana ile karşılaştırdı. Bir başkası ise semenderi "çok farklı bir şey" olarak nitelendirdi.

Semenderin görüntülenmesi, doğa ve hayvan severlerin ilgisini çekti. Sarı benekli "Türk semenderi" olarak bilinen bu tür, bilimsel adıyla Salamandra infraimmaculata, özellikle koruma altında bulunuyor ve doğal yaşam alanlarının korunması büyük önem taşıyor.