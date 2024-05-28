Yolunu şaşıran kirpi kaldırımda yiyecek aradı

Kaynak: İHA
Yolunu şaşıran kirpi kaldırımda yiyecek aradı

Elazığ'da yolunu şaşıran bir kirpi, kaldırımda gezerken yöresel ürünlerin satıldığı bir iş yerinin önüne kadar geldi.

Elazığ’ın Cumhuriyet Mahallesi’nde ilginç ve sevimli bir olay yaşandı. Fatih Ahmet Baba Bulvarı'nda yolunu şaşıran bir kirpi, kaldırımda yiyecek ararken yöresel ürünlerin satıldığı bir iş yerinin önüne kadar geldi. Kirpi, yavaş ve temkinli adımlarla basamaklardan inerek gözden kayboldu.

Kirpinin bu beklenmedik ziyareti, çevredeki vatandaşların dikkatini çekti. Bir vatandaş, cep telefonu kamerasıyla kirpinin yavaş hareketlerini kaydetti. Görüntülerde, kirpinin dikkatlice ilerlediği ve yolunu bulmaya çalıştığı anlar yer aldı.

Yöresel ürünler satan iş yerinin çalışanları ve çevredeki insanlar, kirpiyi görünce hem şaşkınlık hem de sevimli bir hayranlık içinde izledi. Kirpinin zarar görmeden bölgeden ayrılması herkesin içini rahatlattı.

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