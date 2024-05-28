Düğünde damada altın yerine tır lastiği verildi

Adana’da gerçekleşen bir düğün, ilginç bir takı merasimiyle sosyal medyada büyük ilgi topladı. Merkez Çukurova ilçesinde yaşayan tır şoförü Lut Han Kocabaş (29), Ayşe Nur Eroğlu (25) ile geçtiğimiz Pazar günü dünya evine girdi. Düğün öncesinde kentte tırlarla yapılan konvoy, düğünün unutulmaz anlarından biri oldu.

Ancak asıl dikkat çeken olay, düğün salonundaki takı merasiminde yaşandı. Tır şoförü olan damadın ağabeyleri Semih (35) ve Sefa (36) Kocabaş, altın takmak yerine kardeşlerine tanesi 16 bin liralık iki tır lastiği hediye etti. Kırmızı kurdeleyle süslenmiş lastikler, davetlilerin büyük ilgisini çekti ve şaşkınlık yarattı.

Damat Lut Han Kocabaş, ağabeylerinin bu özel ve anlamlı hediyesi karşısında duygusal anlar yaşadı. “Sürdükçe ağabeylerimi hatırlayacağım. Gerçekten de lastik ihtiyacım vardı, iyi oldu” diyerek memnuniyetini dile getirdi.