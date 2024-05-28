Tırnağı ağaca takılan şaşkın kediyi itfaiye kurtardı

Cedidiye Mahallesi'nde meydana gelen olayda, tırmandığı ağaçta tırnağı takılan ve mahsur kalan bir kedi, itfaiye ekiplerinin başarılı müdahalesiyle kurtarıldı. Durumu fark eden duyarlı vatandaşlar, hemen Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne haber verdi.

İhbar üzerine hızlıca olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kedinin tırnağının ağaca takıldığını ve bu yüzden inemediğini tespit etti. Merdivenli araç kullanarak ağaca çıkan itfaiye eri, dikkatli bir şekilde kediyi bulunduğu yerden kurtardı.

Kurtarma operasyonu kısa sürede başarıyla tamamlanırken, kedi zarar görmeden aşağıya indirildi. Mahalle sakinleri, itfaiye ekiplerinin hızlı ve etkili müdahalesi için teşekkür etti. Kedinin güvenli bir şekilde yere indirilmesinin ardından herkes rahat bir nefes aldı.