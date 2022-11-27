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Nesli tükenme tehlikesindeki tür doğa fotoğrafçısının kadrajına yakalandı

Nesli tükenme tehlikesinde olan sarı benekli semender Tunceli’de görüntülendi.

Haber Giriş: 27 Kasım 2022 Pazar - 13:02
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Nesli tükenme tehlikesi altındaki semender Tunceli’de görüntülendi

Nesli tükenme tehlikesindeki tür doğa fotoğrafçısının kadrajına yakalandı
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İHA
Tunceli’nin Pülümür ilçesinde doğa fotoğrafçılığı yapan Muzaffer Akyüz, Kırmızıköprü mevkiinde “Türk Semenderi” olarak bilinen ve nesli tehdit altında olan sarı benekli semender görüntüledi.


Daha önce de ilçenin farklı yerlerinde özellikle yağmur sonrası semenderlere denk geldiğini söyleyen Akyüz, “Nesli tehlike altında olan bir tür olduğunu biliyorum. O nedenle gittiğim yerlerde hem bunları kayıt altına alıyorum hem de insanları zarar vermemeleri konusunda uyarıyorum” dedi.


Türk Semenderi, geçtiğimiz hafta da Pertek ilçesinde bir vatandaş tarafından görüntülenmişti.

 

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