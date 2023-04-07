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Gümüşhane’de nesli tükenme altında olan su samuru görüldü

Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan su samuru, Gümüşhane bulunan Harşit Çayı’nda görüntülendi.

Haber Giriş: 7 Nisan 2023 Cuma - 09:13
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Nesli tükenmekte olan su samuru görüldü

Gümüşhane’de nesli tükenme altında olan su samuru görüldü
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İHA'nın haberine göre, Harşit Çayı’nda koruma altında bulunan su samuru cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Gümüşhane’de Türkiye’nin en hızlı akan çaylarından olan Harşit Çayı’nda su samuru görüntülendi.

Dünyada nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya bulanan ve uluslararası sözleşmelerle koruma altına alınan su samurunun görüntüleri bölgeden geçen bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Görüntülerde, çay kenarında suda oynadığı görülen su samuru bir süre sonra sudan çıkarak gözden kayboldu.

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