Netanyahu Gazze’de ateşkes şartını açıkladı

Kaynak: İHA
Netanyahu Gazze’de ateşkes şartını açıkladı
İsrail Başbakanı Netanyahu Gazze’de ateşkes şartını açıkladı. Netanyahu, “Rehineler teslim edilmeden ateşkes olmayacak” dedi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, haftalık kabine toplantısının ardından basın açıklaması yaptı. İsrail halkına “birlik” olun çağrısı yapan Netanyahu, Hamas'a karşı tam “zafer” elde edileceğini ifade ederek, “Zaferden bir adım uzaktayız. Ancak ödediğimiz bedel acı doku ve yürek parçalayıcı” açıklamasını yaptı. Geçici ateşkes ve rehinelerin serbest bırakılması anlaşmasına yönelik müzakerelere değinen Netanyahu, “Uluslararası topluma açıkça ifade ettim. Rehineler teslim edilmeden ateşkes olmayacak. Bu, İsrail hükümetinin politikasıdır ve Biden yönetiminin bunu hala kendi pozisyonları olduğunu açıkça ifade etmesini de memnuniyetle karşılıyorum” dedi.

Artan uluslararası baskılara rağmen İsrail’in Hamas’ın aşırı taleplerine ‘teslim olmayacağını’ kaydeden Netanyahu, “Anlaşmayı engelleyen İsrail değil. Hamas anlaşmayı engelliyor” ifadelerine yer verdi.
Öte yandan kabine toplantısının ardından açıklama yapan adını açıklamayan İsrailli bir hükümet yetkilisi, İsrail’in Mısır’ın başkenti Kahire’deki müzakerelere heyet göndereceğini söyledi.

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