Netanyahu ve Blinken sığınağa indi

İsrail’in başkenti Tel Aviv’de siren seslerinin duyulması üzerine İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, görüşmelerini yarıda bırakarak 5 dakika boyunca sığınakta bekledi.

KAYNAK: İHA
Netanyahu ve Blinken sığınağa indi

İsrail’in başkenti Tel Aviv’de bir araya gelen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Hamas’ın Gazze Şeridi’nden attığı roketler üzerine yükselen siren sesleri sonrası görüşmeyi yarıda bırakarak sığınağa indi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matt Miller yaptığı açıklamada, Blinken ve Netanyahu’nun 5 dakika boyunca sığınakta kaldığını belirterek, siren seslerinin sona ermesinin ardından Blinken ve Netanyahu’nun görüşmeyi bitirmek üzere başka bir yere geçtiklerini aktardı.

Blinken, İsrail ile başladığı Orta Doğu turu kapsamında Ürdün, Katar, Bahreyn, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Mısır’ı ziyaret etmiş ardından yeniden İsrail’e gelmişti.

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