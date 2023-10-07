Netanyahu’dan çok kritik açıklama ‘Tüm askeri gücümüzü kullanacağız Siviller Gazze'yi terk etsin’

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamas’ın Gazze Şeridi’nden başlattığı “Aksa Tufanı” saldırısına karşı tüm askeri güçlerini kullanacaklarını söyledi.

KAYNAK: Haber Merkezi
Netanyahu’dan çok kritik açıklama ‘Tüm askeri gücümüzü kullanacağız Siviller Gazze'yi terk etsin’

Netanyahu, Gazze sakinlerine Hamas’ın saklandığı yerleri boşaltmaları çağrısında bulundu.

Netanyahu, yaşananların ülke tarihinde eşi görülmemiş bir saldırı olduğunu belirterek, “Bu kara günün intikamını güçlü şekilde alacağız” dedi. İsrail Başbakanı, Hamas’ın kadınları, çocukları ve yaşlıları öldürdüğünü ve İsrailli herkesi hedef aldığını vurguladı.

Aksa Tufanı operasyonu

Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail’e yönelik “Aksa Tufanı” isimli kapsamlı saldırı başlattığını açıkladı. Gazze’den İsrail yönüne binlerce roket fırlatılırken, silahlı gruplar bölgedeki yerleşim yerlerine sızdı. Buna karşılık İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi’ne saldırı düzenledi. Karşılıklı saldırılarda çok sayıda kişi öldü, binlerce kişi yaralandı.

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