Akşener: Filistin halkının her zaman yanındayız

İYİ Parti lideri Meral Akşener, İsrail ve Filistin arasında tırmanan gerilime dair yaptığı açıklamada, “Filistin halkının her zaman yanında olduğumuzu bir kere daha belirtiliyoruz” dedi.

Akşener: Filistin halkının her zaman yanındayız

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İsrail ve Filistin arasında tırmanan gerilime ilişkin bir açıklama yaptı,.

Akşener, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Filistin halkının her zaman yanında olduğumuzu bir kere daha belirtiliyoruz” dedi.

Akşener, şu ifadeleri kullandı:

“Filistin halkının meşru ve haklı talebinin terör eylemleri ile kirletilmesi kabul edilebilir değildir. Bu tür eylemler, bugüne kadar maalesef Filistin halkının acısını artırmaktan başka bir işe yaramamıştır. Filistin halkının her zaman yanında olduğumuzu bir kere daha belirtirken, İsrail hükümetini de sağduyu ile hareket etmeye davet ediyor ve şiddet ortamından bir an önce uzaklaşılmasını temenni ediyorum.”

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