İsrail’den Gazze’ye hava saldırısında 31 kişi daha öldü

İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği Demir Kılıçlar Operasyonu'nda hayatını kaybeden Filistinli sayısı 493'e yükselirken, Gazze'ye sabah saatlerinde gerçekleştirilen hava saldırılarında ise 31 kişi hayatını kaybetti.

KAYNAK: İHA
İsrail’den Gazze’ye hava saldırısında 31 kişi daha öldü

İsrail, Gazze Şeridi’ne düzenlediği Demir Kılıçlar Operasyonu kapsamında bu sabah saatlerinde birçok noktayı vurdu. Filistin güvenlik güçleri tarafından yapılan açıklamada, İsrail tarafından düzenlenen hava saldırılarında Gazze’nin güneyindeki Rafah bölgesinde 18, El Qarara’da 5, Tel Al-Zaatar’da 4, Deir Al-Balah'da 3 kişi hayatını kaybetti. Ayrıca, Gazze'nin güneybatısındaki El-Şati Mülteci Kampı'nda bulunan Ahmet Yasin Camii’ne yapılan saldırılarda ise 1 kız çocuğu yaşamını yitirirken, çok sayıda Filistinli de yaralandı.

FİLİSTİN’DE CAN KAYBI 493'E YÜKSELDİ

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan son açıklamada can kaybının 493'e yükseldiği ve ölenlerin 91’inin çocuk, 61’inin ise kadın olduğu belirtildi. Saldırılarda yaralananların sayısının ise 2 bin 751'e yükseldiği kaydedildi.

İSRAİL SAVAŞ UÇAKLARI SİLAH DEPOSUNU VURDU

İsrail, Gazze Şeridi’nin merkezinde gerçekleştirdiği hava saldırılarında yerleşim yerlerini vurmaya devam ederken, bu sabah saatlerinde Filistin’e ait silah deposunu füzelerle vurdu.

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