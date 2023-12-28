Netanyahu'dan Erdoğan'a skandal Hitler yanıtı: Kürtlere soykırım uygulayan gazetecileri hapseden Erdoğan bize ahlak öğretemez

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Beştepe’de düzenlenen bir törende İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’yu sert sözlerle hedef aldı.

İsrail’in 7 Ekim’den beri Gazze Şeridi’ne gerçekleştirdiği şiddetli saldırılara dair konuşan Erdoğan, “Saldırılar başlayalı bugün itibarıyla 80 gün oldu. Gözlerimizin önünde insanlığa ait tüm değerler kurşuna dizildi. Stadyumlarda İsrail'in Nazi kamplarını izledik değil mi? Bu nasıl bir iştir? Hitler'den garip garip bahsederlerdi. Sizin Hitler'den ne farkınız var ya. Bunlar bize Hitler'i de aratacak. Netanyahu'nun yaptıklarının Hitler'den bir farkı var mı? Hitler bunun kadar zengin değildi, bu (Netanyahu) Hitler'e göre daha zengin” ifadeleriyle tepki gösterdi.

Netanyahu, Erdoğan’ın “Hitler” benzetmesine “Kürtlere soykırım uygulayan, gazetecileri hapseden Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, bize ahlak öğretecek son kişidir” diyerek cevap verdi.

Netanyahu, X üzerinden paylaştığı mesajda İsrail Silahlı Kuvvetleri’nin “dünyanın en ahlaklı ordusu olduğu” nu söyledi.

Netanyahu, İsrail’in terör örgütlerini ortadan kaldırmak için savaştığını “İsrail silahlı kuvvetleri, Erdoğan’ın övdüğü ve liderlerine ev sahipliği yaptığı dünyanın en vahşi terör örgütü Hamas-IŞİD’i ortadan kaldırmak için savaşıyor” ifadeleriyle savundu.

ALTUN’DAN AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Netanyahu’ya yanıt verdi:

"İsrail Başbakanı Netanyahu, soykırımla ilgili herhangi bir şey söyleyebilecek son kişidir. Sivillere karşı işlediği savaş suçlarını, dünyaya 'nefsi müdafaa' olarak yutturma konusunda ustalaşmıştır. Dünya onu durduramasa da tarih onu 'savaş suçlusu' olarak yargılayacaktır. İsrail Başbakanı Netanyahu, terörle mücadelemiz hakkında en son konuşacak kişidir. Terör örgütü PKK ve uzantılarına karşı 40 yılı aşkın süredir mücadele etmekteyiz.

Netanyahu ve PKK arasında benzetme yapan Altun "Tıpkı Netanyahu gibi sivilleri ve çocukları ayrım gözetmeksizin katleden PKK'ya karşı Kürt vatandaşlarımız bizzat mücadele etmiştir. Ahlaktan bahsedecek en son kişi, İsrail Başbakanı Netanyahudur. Terör operasyonlarının nasıl yapılacağı konusunda kimseye ders veremez; çünkü bu alanda tecrübesi yoktur.

Son 40 yıldır yaptığı şey, Filistinlileri topraklarından sürmektir. Şimdi İsrail ordusunu kullanarak sivilleri evlerinde, hastanelerinde ve mülteci kamplarında öldürmek suretiyle bu durumu yeni bir seviyeye taşımıştır. Netanyahu, dikkatleri savaş suçlarından uzaklaştırmak için Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan'a saldırarak kimseyi kandıramaz.” ifadelerini kullandı.

“SİYASİ KARİYERİNİ KURTARMANIN UMUTSUZ GİRİŞİMLERİ”

Altun, dünyanın, işgal altındaki Filistin'de neler olduğunu gördüğünün altını çizerek "Netanyahu'nun sivilleri öldürerek ve savaşın kapsamını genişleterek siyasi kariyerini kurtarma amaçlı umutsuz girişimleri başarısızlığa mahkumdur. Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan bu çağrıyı yapmıştır ve Netanyahu dünyaya ne kadar yalan söylerse söylesin adalet için mücadele etmekten vazgeçmeyecektir. Uluslararası topluma bir kez daha acil ateşkes sağlanmasına yönelik çabalarımız ve kalıcı barışın sağlanmasına yönelik müzakereler etrafında birleşme çağrısında bulunuyoruz. Türkiye'ye yönelik siyasi saldırılara ve karalamalara rağmen biz üzerimize düşeni yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz. Gerçekleri söylemeye devam edeceğiz" dedi.