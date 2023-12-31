Netanyahu ateşkesi reddetti: Savaş aylar sürecek

İsrail ile HAMAS arasındaki savaş 7 Ekim’den bu yana şiddetlenerek devam ediyor. Uluslararası kamuoyunda HAMAS kadar, İsrail Başbakanı Netanyahu’ya da tepkiler devam ediyor. Kendi ülke vatandaşları tarafından da sıklıkla protesto edilen Netanyahu, istifa etmeyi düşünmediğini söyledi.

‘İŞİMİ BIRAKMAYACAĞIM’

Artıgerçek'te yer alan habere göre, Netanyahu, dün akşam yaptığı basın açıklamasında “Gazze’deki HAMAS ile savaş sona erdikten sonra görevi bırakıp bırakmayacağı” sorusuna “Hamas’ı ortadan kaldırmayı amaçlıyorum ama işimi bırakmayacağım” cevabını verdi.

Netanyahu’nun, hem savaşın uzun süreceğini belirtmesi, hem de Gazze’nin güneyindeki Mısır sınırının İsrail’in denetiminde olması gerektiğini savunması ise dikkatleri çekti.

İsrail Başbakanı, ülkesinin Mısır ile 1979’da imzaladığı ve İsrail’in Gazze’den tek yanlı olarak çekildiği 2005 yılına kadar elinde tuttuğu 14 kilometrelik sınır bölgesine gönderme yaparak, “Philadelphia Koridoru, ya da daha doğru bir söylemle Gazze’nin güneyde sona erdiği yer bizim kontrolümüzde olmalı. Burası kapatılmalı. Başka bir düzenlemenin, arzu ettiğimiz silahsızlanmayı sağlamayacağı açık” dedi.

‘SAVAŞ AYLARCA SÜRECEK’

İsrail Başbakanı, savaşın en şiddetli günlerini yaşadığını söyleyerek “Tüm cephelerde mücadele ediyoruz. Zafer elde etmek zaman alacak. Genelkurmay Başkanı’nın da ifade ettiği gibi, savaş daha aylarca sürecek” diye konuştu.

Netanyahu, Filistinlilerle dayanışmak için kendilerini kuzeydeki Lübnan sınırında “uğraştıran” Hizbullah’a, İran’a da nadiren doğrudan bir tehdit yöneltti. İsrail Başbakanı, “Eğer Hizbullah savaşı genişletmek isterse, hayal bile edemediği darbeler yiyecek - ve İran da” dedi.

OY ORANI DÜŞÜŞTE

Netanyahu’nun “sesini yükseltmesi”, Gazze’de 22 bine yakın Filistinlinin katledildiği ve hala kurtarılamayan esirler yüzünden ülke içindeki kamuoyu baskısının yükseldiği bir zamanda, hem kendisinin hem de partisi Likud’un popülaritesinin düştüğü bir ortamda gerçekleşti.

Maariv gazetesinin son yayınladığı ankete göre, İsrail’de bugün seçim yapılması durumunda şu anda 32 milletvekili olan Likud sadece 17 koltuk alabiliyor.

EHUD OLMERT: HAMAS'I YENİLGİYE UĞRATMAK İMKANSIZ

Netanyahu’nun “Hamas’ı imha etme” amacına İsrail içindeki en sert tepkilerden biri de eski başbakan Ehud Olmert’ten geldi. Haaretz gazetesine bir yazı yazan Olmert, Hamas’ın mağlup edilmesinin “mümkün olmadığını” söyledi.

Olmert, İsrail’i bekleyen zor günleri öngörerek “Hamas’ı mağlup etme” amacının gerçekçi ve ulaşılabilir olmadığını yazdı. “Hamas’ın ortadan kaldırılması fikrine sahip olan herkes, Gazze Şeridi’ndeki durum değişse bile, bunun askeri olarak mümkün olmadığını anlayabilirdi” diyen Olmert, İsrail istihbaratının 2014’teki savaştan bu yana Hamas’ın Gazze’nin altında gizli bir tünel ağı kurduğunu bildiğini ve Hamas’ı yenmenin zor olduğunu ifade etti.