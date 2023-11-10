Netanyahu'dan Gazze için işgal takvimi açıklaması

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze'yi "işgal" veya "yönetme" niyetlerinin olmadığını iddia etmesine karşın, "Bir takvim belirlemedim. Daha çok zaman alabilir." dedi.

KAYNAK: AA
Netanyahu'dan Gazze için işgal takvimi açıklaması

Fox New's konuşan Netanyahu, "Gazze'yi fethetme peşinde değiliz. İşgal etme peşinde değiliz. Yönetme peşinde değiliz." iddiasında bulanarak, Gazze için sivil bir hükümet bulacaklarını söyledi.

Netanyahu, Gazze'deki İsrail ordusu işgali için "Bir takvim belirlemedim. Daha çok zaman alabilir." ifadesini kullanarak, can kayıplarını azaltmak için adım adım ilerlediklerini öne sürdü.

Binyamin Netanyahu, ateşkes yapmaları durumunda bunun Hamas ve İran'a teslim olmak anlamına geleceğini savundu.

Sivil ölümlerini minimuma indirmek için İsrail tarafının elinden geleni yaptığını öne süren Netanyahu, tahliye için güvenli bölge ve koridor oluşturulduğunu iddia etti.

İsrail ordusunun zorla insanları Gazze'nin kuzeyinden güneyine sürmesi konusunda ise Netanyahu, açtıkları "koridordan" son üç günde 120 bin kişinin geçtiğini söyledi.

BATI'DAKİ PROTESTOLARA ELEŞTİRİ

İsrail ordusunun, Hamas'ı yok edene kadar durmayacağını ifade eden Netanyahu, Batı ülkelerinde Filistinlilere destek için düzenlenen gösterilere de değinerek, protestocuların Hamas ile yan yana geldiğini savundu.

Netanyahu, pek çok yükseköğrenim görmüş Batılının bu protestolara katıldığını ifade ederek, "Sözde eğitimli insanlar, doğruyu yanlıştan, iyiyi kötüden ayırt edemiyor." iddiasında bulundu.

İsrail Başbakanı, "İnsanlar bu kadar ahlaki karmaşa içine girerse dünyamız ayakta kalabilir mi?" ifadelerini kullandı.

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