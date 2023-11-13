Netanyahu ‘savaş sonrası’ planını açıkladı: Yeniden yapılandırılmış bir sivil otorite

Savaş sonrasına ilişkin planını açıklayan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze’de “yeniden yapılandırılmış bir sivil otoritenin” devreye sokulacağını söyledi.

Netanyahu ‘savaş sonrası’ planını açıkladı: Yeniden yapılandırılmış bir sivil otorite

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD merkezli CNN televizyonuna verdiği röportajda, İsrail'in Gazze'deki saldırıları sonrası planlarına ilişkin açıklamada bulundu.

“BASKIN BİR İSRAİL ORDUSU…”

Netanyahu, İsrail’in Gazze’ye yönelik savaş sonrası planına ilişkin İsrail’in önceliğinin “Hamas’ı yok etmek” olduğunu belirterek, buna ulaşıldıktan sonra “terörizmin yeniden canlanmasını önlemek” için bölgede baskın bir İsrail ordusu etkisinin olması gerektiğini söyledi.

Bir sivil otoritenin Gazze'de “askerden arındırma” ve “radikallikten arındırma” konularında işbirliği yapması gerektiğini belirten Netanyahu, “Filistin yönetiminin maalesef her iki konuda da başarısız olduğunu söylemeliyim.” ifadelerini kullandı.

Netanyahu, “aynı çıkmaza yeniden düşmemek için yeniden yapılandırılmış bir sivil otoritenin devreye sokulacağını” dile getirdi.

ABD’DEN NETANYAHU’YA MESAJ

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, CBS News televizyon kanalının “Face the Nation” programında yaptığı değerlendirmede “Gelecekteki yönetimlerinin nasıl olacağına karar vermek sonunda Filistinlilere bağlı olacaktır ya da olmalıdır. Batı Şeria ve Gazze Şeridi’nin yeniden birleştirilmesi de bu kapsama dahil edilmelidir.” demişti.

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