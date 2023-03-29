ABD İsrail hattı karıştı. Netanyahu rest çekti

Editör: Gamze Dağ

İsrail Başbakanı Netanyahu, ABD Başkanı Joe Biden'ın, İsrail'de kitlesel protestolara ve grevlere yol açan yargı düzenlemesi konusunda "çok endişeli olduğu ve İsrail'in bu yolda devam edemeyeceği" yönündeki sözlerine itirazda bulundu.

Twitter hesabından dikkat çeken bir dizi paylaşımda bulunan Netanyahu, "Biden'ı 40 yılı aşkın süredir tanıdığını ve onun İsrail'e olan bağlılığını takdir ettiğini" ifade ederken, ülkesinin "egemen bir ülke olduğunu" vurguladı.

İsrail ile ABD arasındaki "sarsılmaz" ittifakın, iki ülke arasında "zaman zaman ortaya çıkan anlaşmazlıkların daima üstesinden geldiğini" vurgulayan Netanyahu, şu sözleri kullandı:

Başkan Biden'ı 40 yılı aşkın süredir tanıyorum ve onun İsrail'e uzun süredir devam eden bağlılığını takdir ediyorum. İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki ittifak kırılmaz ve aramızda zaman zaman ortaya çıkan anlaşmazlıkların üstesinden gelir.

Benim yönetimim, geniş bir mutabakatla elde etmeye çalıştığımız, hükümetin üç erki arasındaki uygun dengeyi yeniden kurarak demokrasiyi güçlendirmeye kararlıdır.

İsrail, kararlarını en iyi dostları da dahil olmak üzere dış baskılara dayanmadan halkının iradesiyle veren egemen bir ülkedir.

BİDEN YARGI DÜZENLEMESİNDE VAZGEÇİLMESİ TAVSİYESİ VERMİŞTİ

Biden, İsrail'de kitlesel protestolara ve grevlere yol açan tartışmalı yargı düzenlemesine ilişkin endişelerini dile getirmişti.

Beyaz Saray'da gazetecilerin sorularını yanıtlan Biden, İsrail'in zor bir süreçten geçtiği ve bunu halletmeleri gerektiği söyleyerek, Netanyahu'nun söz konusu yargı düzenlemesinden vazgeçmesini tavsiye etmişti.

"Bu yolda devam edemezler. Bunu bir nevi netleştirdim." diyen Biden, Netanyahu'nun gerçek bir uzlaşma sağlayacak şekilde hareket etmesini umduğunu belirtmişti.

Biden, Netanyahu'nun Beyaz Saray'a davet edilip edilmeyeceğine yönelik bir soruyu ise, "Hayır, yakın zamanda değil." diye yanıtlamıştı.

NETANYAHU HÜKÜMETİNİN TARTIŞMALI "YARGI REFORMU"

İsrail Adalet Bakanı Yariv Levin, 5 Ocak'ta Yüksek Mahkemenin yetkilerini kısıtlayan ve iktidarın yargı atamalarında söz sahibi olmasını öngören bir "yargı reformu" planladıklarını duyurmuştu.

Gündemde bomba etkisi yaratan bu gelişmeden sonra İsrail genelinde 13 haftadır, on binlerce İsrailli, hükümetin yargı düzenlemesine karşı kitlesel protestolar gerçekleştirdi ve hala da eylemler devam ediyor.

Netanyahu, yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında, ülke çapında kitlesel protestolara ve grevlere neden olan yargı düzenlemesini ertelediğini açıklamıştı.

Netanyahu'nun düzenlemeyi erteleme kararı, koalisyon ortağı aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ile anlaşmasının ardından gelmişti.

Taraflar arasındaki anlaşma kapsamında, Ben-Gvir'in yönetimindeki Ulusal Güvenlik Bakanlığına bağlı "Ulusal Muhafızlık" isimli yeni bir güvenlik gücü kurulmasının bir sonraki kabine toplantısında onaylanması kararlaştırılmıştı.

İsrail ordusunda savaş pilotları, denizaltı subayları, siber güvenlik uzmanları, özel kuvvetler gibi birimlere bağlı binlerce yedek asker, hükümetin tartışmalı yargı düzenlemesini uygulaması durumunda görevlerine devam etmeyeceklerini veya eğitimlere katılmayacaklarını açıklamıştı.