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Biden'ın ziyareti öncesi ülkede terör alarmı. Mezarlıkta çok sayıda patlayıcı bulundu

Kuzey İrlanda'da Joe Biden'ın ziyareti öncesi sıcak saatler yaşandı. Biden'ın geleceği kentin mezarlığında el yapımı bombalar bulundu. Ziyaret öncesi kentte Biden karşıtı eylemler yapılmıştı.

Haber Giriş: 11 Nisan 2023 Salı - 21:50
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Biden'ın ziyareti öncesi ülkede terör alarmı

Biden'ın ziyareti öncesi ülkede terör alarmı. Mezarlıkta çok sayıda patlayıcı bulundu
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ABD Başkanı Joe Biden’ın Kuzey İrlanda ziyareti öncesi emniyet güçleri, Londonderry kentindeki bir mezarlıkta 4 adet el yapımı bomba tespit ettiklerini duyurdu.

İngiltere medyasında yer alan habere göre pazartesi günü şiddet olaylarının yaşandığı eylemlerin gerçekleştiği Londonderry kentindeki Creggan mezarlığında boru içine yerleştirilmiş bir el yapımı bomba bulundu.

Ziyarete kapatılan mezarlıkta yapılan aramada, 3 el yapımı bomba daha ele geçirildi.

Kuzey İrlanda Polis Teşkilatından (PSNI) yapılan açıklamada bombaların etkisiz hale getirildiği bildirildi.

RİSHİ SUNAK İLE BULUŞACAK

4 el yapımı bomba, ABD Başkanı Joe Biden ile İngiltere Başbakanı Rishi Sunak’ın Kuzey İrlanda ziyaretinin başlamasından saatler önce bulundu.

Kuzey İrlanda’da 1960’lardan başlayarak devam eden ayrılıkçı terör olayları ve mezhepler arası çatışmaları sona erdiren Hayırlı Cuma Anlaşması’nın 25’inci yıl dönümünde bölgeyi ziyaret eden Biden ve Sunak, bugün Belfast’a ulaşacak.

Sunak ve Biden, bugün ve yarın Kuzey İrlanda’nın başkenti Belfast’ta bir araya gelecek ve anlaşmanın yıl dönümü kapsamında düzenlenen çeşitli anma programlarına katılacak.

TERÖR TEHDİDİ SEVİYESİ 'CİDDİ'YE YÜKSELTİLMİŞTİ

Biden’ın ziyaretinden iki hafta önce İngiltere’nin iç istihbarattan sorumlu kuruluşu MI5, Kuzey İrlanda’daki terör tehdidi seviyesini “ciddi”ye yükseltmişti.

Londonderry’de pazartesi günü ise şiddet olaylarının yaşandığı bir anma töreni düzenlenmişti. Polisin izinsiz olduğunu açıkladığı etkinlikte cumhuriyet yanlıları 1916’daki “Paskalya İsyanı” için anma töreni düzenlemiş, gösteride bir polis aracına yabancı maddeler ve molotofkokteyli atılmıştı. (AA)

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