Netanyahu'dan saldırıyla ilgili skandal savunma. Onlarca Filistinli yanarak can vermişti

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail Meclisi'nde yaptığı konuşmada, 7 Ekim’den bu yana Gazze Şeridi’ne yönelik gerçekleştirdiği katliamlara ilişkin konuştu.

Netanyahu, İsrail ordusunun dün Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah şehrinde yerinden edilmiş Filistinlilerin kampına yaptığı saldırıyı “trajik aksilik” olarak nitelerken, saldırıyı araştırdıklarını aktardı.

İsrail'in Refah saldırılarına yönelik uluslararası kınamaların artmasına rağmen Gazze'deki savaşın süreceğini belirten Netanyahu, hükümetin Gazze’de tutulan rehinelerin serbest bırakılması için “iyi niyetle müzakere yapmadığı” yönündeki suçlamaları kabul etmedi.

"SAVAŞI BİTİRMEYE NİYETİM YOK"

Netanyahu, baskılara karşı koymaya hazır olmadığını söyleyenlerin, yenilgi bayrağını kaldırdığını belirterek, kendisinin böyle bir bayrak kaldırmayacağını ve zafer bayrağı dalgalanana kadar mücadeleyi sürdüreceğini vurguladı.

Hedefe ulaşılmadan savaşı bitirmeye niyetinin olmadığını belirten Netanyahu, teslim oldukları takdirde katliamların geri döneceğini, teröre ve İran'a büyük bir zafer kazandıracaklarına dikkat çekti.

ESİRLERİN AİLELERİNDEN EYLEM

İsrail devlet televizyonunun aktardığına göre, Batı Kudüs'teki İsrail Meclisi'nde Netanyahu, Gazze'deki İsrailli esirlerin yakınları tarafından genel kurula hitabı esnasında pankartlarla protesto edildi.

İsrailli esirlerin yakınları, Meclis'te ziyaretçilerin bulunduğu kısımda esirlerin yüzlerinin bulunduğu bir pankart açarak, "Gözlerinin içine bakın" yazısıyla Netanyahu'ya tepki gösterdi.

İsrailli esir yakınları, Netanyahu'nun konuşması esnasında, "Şimdi hepiniz" sloganı atarak, tüm İsrailli siyasetçilere esirleri kurtarma çağrısında bulundu.

İsrail'de ana muhalefet lideri Yair Lapid ise Meclis'teki yaptığı konuşmada, Netanyahu'nun Başbakan olarak kalamayacağını, çünkü gerçekte başbakan değil, hükümetteki aşırılık yanlılarının rehinesi olduğunu ifade etti.

Netanyahu'nın İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ve Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in etkisinde kaldığını belirtti.