Netanyahu'yu surlara astılar

Diyarbakır'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla Netanyahu görselli bir vitrin mankeni surlara asıldı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Netanyahu'yu surlara astılar

Hamas’ın saldırısı sonrası İsrail, Gazze'de sivilleri gözetmeksizin yoğun bombardımana başladı.

İsrail'in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarına binlercesi çocuk ve kadın olmak üzere siviller yaşamını yitirdi.

Sivil ölümlerine dikkat çekmek ve yaşanan insanlık dramını protesto etmek amacıyla dünyanın dört bir tarafında mitingler ve eylemler düzenlenmeye devam ediyor.

KÖPRÜYE VE SURLARA ASTILAR

Diyarbakır’da da bir grup protestocu "sembolik tepki" başlığıyla X'ten (Twitter) yayınladıkları ingilizce alt yazılı bir videoda, İsrail Başkanı Netanyahu görselli bir vitrin mankenini önce On Gözlü Köprü'ye ardından da Diyarbakır Surlarına asarak protesto eyleminde bulundu.

Protestocular, yayınladıkları videoda “Türkiye’den Filistin halkını ve direnişçilerini selamlıyoruz. İsrail işgalci bir terör çetesidir. Netanyahu ise baş teröristtir” ifadelerini kullandılar. Öte yandan saldırıların bir “katliam” olduğunu belirten protestocular, söz konusu saldırıların BM tarafından da dile getirildiğini ve Batının bu durum karşısında yetersiz kaldığını belirtti.

Bununla birlikte İsrail devletinin “Arz-ı Mevud hayallerinin” olduğuna ve Diyarbakır'ın da bu projeye dahil olduğunu öne süren protestocular, "Diyarbakır İslam'dır; İslam kalacaktır" diyerek tepkide bulundular.

Yayınlanan videoda, İzzettin El Kassam Tugaylarının paylaşımlarında uyguladıkları efektleri kullanmaları ve protesto saatini 7 Ekimde gerçekleşen "Aksa Tufanı" operasyonunun başlama saatine denk getirmeleri ayrıca dikkat çekti.

İlgili Haberler
İsrail'in Gazze’ye saldırıları 44. gününde şiddetlenerek devam ediyor
Netanyahu’dan dünya ile dalga geçer gibi açıklama
Biden ve Netanyahu'nun 'Gazze' pazarlığı
Erdoğan'dan Netanyahu'ya: İstediğin kadar Nükleer bombaya sahip ol gidicisin
Netanyahu ABD'ye gözdağı verdi. Sunucunun sorusuna öfkelendi "Sıra size geliyor" dedi
Öne Çıkanlar
MasterChef All Star 155. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 155. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star’da kim elendi? 19 Kasım Pazar MasterChef All Star’dan kim gitti?
MasterChef All Star’da kim elendi? 19 Kasım Pazar MasterChef All Star’dan kim gitti?
MasterChef All Star 154. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 154. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Pegasus iptal edilen seferler listesi. Pegasus hava muhalefeti nedeniyle hangi seferleri iptal etti?
Pegasus iptal edilen seferler listesi. Pegasus hava muhalefeti nedeniyle hangi seferleri iptal etti?
THY iptal edilen seferler listesi. THY hava muhalefeti nedeniyle hangi seferleri iptal etti?
THY iptal edilen seferler listesi. THY hava muhalefeti nedeniyle hangi seferleri iptal etti?
Hafta sonu İstanbul’da hava durumu nasıl olacak? AFAD’a göre Marmara bölgesinde yağışlar devam edecek mi?
Hafta sonu İstanbul’da hava durumu nasıl olacak? AFAD’a göre Marmara bölgesinde yağışlar devam edecek mi?
Son Haberler
Uyuşturucu kaçakçılığında şeytanın aklına gelmeyecek yöntem Gündem
Uyuşturucu kaçakçılığında şeytanın aklına gelmeyecek yöntem
İspanya da buralara benzedi. Zeytinyağları çalınmasın diye reyonlarda zincir önlemi başladı Dünya
İspanya da buralara benzedi. Zeytinyağları çalınmasın diye reyonlarda zincir önlemi başladı
Gazzeli 61 hastayı taşıyan uçak Ankara'ya geldi Dünya
Gazzeli 61 hastayı taşıyan uçak Ankara'ya geldi
Yurtta cinsel istismar rezaleti. Bakanlık harekete geçti Gündem
Yurtta cinsel istismar rezaleti. Bakanlık harekete geçti
İşte ‘duygusal açlığın’ 7 işareti ve bu alışkanlığa son vermenin püf noktaları... Sağlık
İşte ‘duygusal açlığın’ 7 işareti ve bu alışkanlığa son vermenin püf noktaları...
Kars'ta tırlar kar ve tipiden dolayı yolda mahsur kaldı Gündem
Kars'ta tırlar kar ve tipiden dolayı yolda mahsur kaldı
60 yıl önce şişelenen viski rekor fiyata satıldı Dünya
60 yıl önce şişelenen viski rekor fiyata satıldı