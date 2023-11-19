Biden ve Netanyahu'nun 'Gazze' pazarlığı

İsrail ve ABD'den Gazze ile ilgili peş peşe açıklamalar geldi. Biden, Gazze'nin nihai kontrolü Filistin'de olmalı dedi, İsrail ise "Savaştan sonra Gazze'nin güvenlik kontrolü İsrail’de olacak, Filistin Yönetimi çözüm değil" açıklamasında bulundu.

The Washington Post gazetesinde makale kaleme alan Biden, Gazze ve Batı Şeria'nın geleceğine dair "Barış için çabalarken, nihayetinde Gazze ve Batı Şeria yeniden canlandırılmış bir Filistin yönetimi altında yeniden birleşmeli." ifadesini kullandı.

Biden, iki devletli bir çözüm için çalıştıklarına işaret ederek, "Filistinliler Gazze'den zorla çıkarılmamalı, yeniden işgal edilmemeli, kuşatma veya abluka yapılmamalı ve toprakları daraltılmamalı." değerlendirmesinde bulundu.

İsrailli yerleşimcilerin sivillere yönelik şiddetlerinde artış olduğu bilinirken Biden, Batı Şeria'da sivillere saldıranlara karşı vize yasağı uygulamaya hazır olduklarını vurguladı.

Biden, makalede, "İsrail liderlerine, Batı Şeria'da Filistinlilere karşı aşırı şiddetin durdurulması ve şiddeti uygulayanların sorumlu tutulması gerektiğine dair ısrarcı oldum." değerlendirmesini yaptı.

"GAZZE'NİN KONTROLÜ BİZDE OLACAK"

Öte yandan, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun "Gazze Şeridi'nde güvenlik kontrolünü tamamen ellerinde tutacakları" yönündeki sözleri tepki çekmişti. İsrailli Bakan Cohen de benzer bir açıklama yaptı.

İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen, İsrail ordusunun Gazze Şeridi’nde sürdürdüğü saldırıların sona ermesinin ardından Gazze’de güvenlik kontrolünün İsrail’in elinde olacağını ve Filistin Yönetiminin kontrolünün “çözüm olmadığını” savundu.

İsrail’in Kanal 12 televizyonuna konuşan Cohen, Hamas'ın ardından gelecekte Gazze'yi Filistin Yönetiminin yönetmesine ilişkin tartışmalara ilişkin, "Filistin Yönetimi'nin sivil bir çözüm olduğunu düşünenler yanılıyor." dedi.

Filistin Yönetiminin, Gazze'nin yönetimi için çözüm olmadığını iddia eden Cohen, "Ürdün Nehri’nden Akdeniz'e kadar her zaman güvenlik kontrolü İsrail'in elinde olacak." ifadelerini kullandı.

Cohen, savaştan sonra “Gazze’ye silah girişini önlemek için İsrail'in Gazze Şeridi'nin güvenliğini kontrol etmek zorunda kalacağını” ileri sürdü.

"MÜHİMMAT GÖNDERMEYE DEVAM EDİYOR"

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD yönetiminin, 43 gündür Gazze Şeridi’ne saldırılarını sürdürün İsrail’e “gerekli mühimmatları göndermeye devam ettiğini” söyledi.

Netanyahu, Savunma Bakanı Yoav Gallant ve hükümetin Savaş Kabinesi üyesi Benny Gantz ile Tel Aviv’de ortak basın açıklaması yaptı.

İsrail’in Gazze’ye başlattığı saldırıların ilk gününden bu yana “ABD'nin desteğini korumak ve güvence altına almak için çok yoğun bir diplomatik çaba harcadıklarını” vurgulayan Netanyahu, şunları kaydetti:

“Sevgili dostumuz Joe Biden'ın liderliğindeki ABD bizimle ortak çıkarları görüyor. Bize özel denizaltı ve donanmayla birlikte uçak gemileri gönderdi. Gerekli mühimmatları da göndermeye devam ediyor.”

“Son birkaç haftadır ABD içinde ve dünyanın her yerinde İsrail’e karşı çok büyük baskılar olduğunu” kaydeden İsrail Başbakanı, ancak bu uluslararası baskıların bazılarını “savuşturmayı ve atlatmayı başardıklarını” savundu.

ESİRLER KONUSUNDA HERHANGİ BİR GELİŞME YOK

Netanyahu, Gazze’de Hamas’ın elindeki İsrailli esirlerin serbest bırakılmasına yönelik anlaşmalara ilişkin “çok sayıda yanlış haber” çıktığını kaydederek, "şu an için bir anlaşma olmadığını" ve eğer bir anlaşma ortaya çıkarsa bunu İsrail kamuoyu ile paylaşacaklarını söyledi.

YAKIT GİRİŞİ İSRAİLLİ ASKERLER İÇİN KABUL EDİLDİ

Netanyahu, İsrail’in Gazze’ye geçişine izin verdiği sınırlı insani yardımların ise, İsrail’e yönelik “uluslararası desteğin güvence altına alınması açısından önemli olduğunu” ifade etti.

İsrail’in 7 Ekim’den bu yana Gazze’ye ilk kez dünden itibaren yakıt girişini kabul etmesi konusuna da değinen Netanyahu, bu adımla Gazze’deki yakıt kıtlığı kaynaklı su sorununun yol açması muhtemel salgın hastalıkların, bölgeyi işgal eden İsrail askerlerine bulaşmasını önlemeyi amaçladığını söyledi.

Netanyanu, “Bu (yakıt sevkiyatı), yalnızca su ve kanalizasyon pompalarının çalıştırılması gibi acil durumlar için kullanılabilecek çok az bir miktardır. Çünkü bunlar olmadan, veba salgınlarının hemen patlak verdiğini göreceğiz ve bu salgınlar, hem Gazze Şeridi sakinlerine ve Gazze Şeridi'nde bulunan İsrail askerleri zarar verecek.” diye konuştu.

Hedeflerinin Gazze’de Hamas’ı yok etmek olduğunu hatırlatan Netanyahu, bu hedefe ulaşmalarının ardından, “İsrail ordusunun her türlü tehdide karşı Gazze’de mutlak hareket özgürlüğüne sahip olacağını” savundu.

Gazze'yi Hamas'ın ardından gelecekte Filistin Yönetiminin yönetmesine ilişkin tartışmalara da işaret eden İsrail Başbakanı, İsrail tarafından öldürülen Filistinli direnişçilerin ailelerine maddi destek sunan Filistin Yönetiminin Gazze'yi yönetmesine izin vermeyeceklerini söyledi.