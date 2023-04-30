Netflix aboneleriyle dalga geçti

Netflix geçtiğimiz günlerde birçok dizisini iptal etti. İki gün önce de Netflix Instagram'ın Hikayeler kısmından paylaştığı gönderiyle aboneleriyle dalga geçti.

Netflix aboneleriyle dalga geçti

Netflix bir paylaşımında yorumların çok az bir kısmının kullanıcıları kendi sayfalarına çekmek için spam hesaplardan "...... geri getirin" içerikli yorumlar yaptıklarını ifade etti.

Bu paylaşım pek çok kişiyi öfkelendirdi. Bir Netflix abonesi "Hizmetiniz için para ödeyen kişilerle dalga geçmek pek iyi gözükmüyor. Daha iyisini yapın. Belki de onları gerçekten dinlemekle başlayabilirsiniz" dedi.

Twitter'da "Hadi ama Netflix, müşterilerinizle alay etmek gerçekten sosyal medya etkileşim stratejiniz mi?" ve "Müşterilerinizin çoğunun hizmetinizden rahatsız olmasından gurur duyduğunuzu hayal edin" dedi.

Netflix şimdiye kadar 1899, Spinning Out ve Midnight Club gibi çok sayıda yapıma nokta koydu. Hesap ve şifre paylaşımına ek ücret isteme kararı da aboneler arasında tartışma yaratıyor. Şirket, İspanya'da bu kararın ardından 1 milyondan fazla kullanıcıyı kaybetti.

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