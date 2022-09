﻿Netflix'te en çok izlenenler belli oldu. Zirve değişti

Dünyanın en popüler dizi film izleme platformu olan Netflix, her hafta olduğu gibi bu hafta da en çok izlenen yapımların listesini paylaştı. Toplam izlenme sayısına göre belirlenen listede zirvede 17 haftadır Manifest dizisinin 1. sezonu yer alıyordu. Bu hafta dengeler değişti. Zirvenin başına Echoes yağımı yerleşti.68 milyon 490 bin izlenme saati bulunan dizinin 1. sezonu, 4 hafta zirvede kalmış ve 53 milyon 790 bin izlenme sayısı bulunan The Sandman'ın 1. sezonunu ciddi bir saat farkıyla geçmişti. Üçüncülükte ise Never Have I Ever yapımı yer aldı. Yapım, 3. sezonuyla 25 milyon 640 bin izlenme saatine ulaştı.

İLGİLİ HABERLER