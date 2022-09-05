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Netflix'te en çok izlenenler belli oldu. Zirve değişti

Netflix'in bu haftanın (22-28 Ağustos) en çok izlenenlerini paylaştı. 17 haftadır zirvede olan Manifest dizisinin 1. sezonu zirveden düştü. Yerine Echoes zirveye yerleşti.

Haber Giriş: 5 Eylül 2022 Pazartesi - 09:15
Son Güncelleme: 5 Eylül 2022 Pazartesi - 09:36
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Netflix en çok izleneler listesini paylaştı

Netflix'te en çok izlenenler belli oldu. Zirve değişti
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Dünyanın en popüler dizi film izleme platformu olan Netflix, her hafta olduğu gibi bu hafta da en çok izlenen yapımların listesini paylaştı. Toplam izlenme sayısına göre belirlenen listede zirvede 17 haftadır Manifest dizisinin 1. sezonu yer alıyordu. Bu hafta dengeler değişti. Zirvenin başına Echoes yağımı yerleşti.68 milyon 490 bin izlenme saati bulunan dizinin 1. sezonu, 4 hafta zirvede kalmış ve 53 milyon 790 bin izlenme sayısı bulunan The Sandman'ın 1. sezonunu ciddi bir saat farkıyla geçmişti. Üçüncülükte ise Never Have I Ever yapımı yer aldı. Yapım, 3. sezonuyla 25 milyon 640 bin izlenme saatine ulaştı.

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