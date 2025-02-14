Netflix skandal hakkında açıklama yaptı

Netflix, geçtiğimiz günlerde Oscar adaylığıyla büyük yankı uyandıran ‘Emilia Pérez’ filmindeki başrol oyuncusu Karla Sofía Gascón’un geçmişte yaptığı ırkçı ve ayrımcı paylaşımlar nedeniyle yaşanan büyük skandala ilişkin ilk açıklamalarını yaptı. Netflix İçerik Direktörü Bela Bajaria, The Town podcast’ine verdiği röportajda, Gascón’un geçmişteki sosyal medya paylaşımlarının tekrar gündeme gelmesiyle ilgili düşüncelerini paylaştı.

Gascón, 13 Akademi Ödülü adaylığı alan 'Emilia Pérez' filminde, Oscar’a aday gösterilen ilk açık trans oyuncu olarak büyük bir başarıya imza atmıştı. Ancak aktörün geçmişteki ırkçı tweet’leri, hem Gascón’un hem de filmin prestijini gölgelemiş gibi görünüyor. Bajaria, bu durumun film ekibi için oldukça hayal kırıklığı yarattığını belirtti: “Bu gerçekten çok üzücü. Harika bir film yapan 100 kadar yetenekli insan için üzülüyorum. Filmle ilgili tüm ödül adaylıkları ve aldığı ilgi göz önünde bulundurulduğunda, bu tartışmanın filmin yaratıcı yönlerinden sapmasına neden olması gerçekten çok üzücü. Jacques Audiard gibi harika bir yönetmenin yaptığı bu inanılmaz filmi başka bir şekilde konuşmak zorunda kalmak üzücü,” dedi.

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Netflix’in gelecekteki projelerde sosyal medya denetim süreçlerini yeniden gözden geçirip geçirmeyeceği sorulduğunda, Bajaria, şirketin bu konuda sorgulamalar yaptığını söyledi. Ancak sosyal medya paylaşımlarını günlük olarak denetlemenin pratikte zorluklar taşıyacağını vurguladı:

Bununla ilgili bir soru şu: Dünyanın dört bir yanından, her gün sosyal medya hesaplarını denetlemek için yüzbinlerce insanın hesaplarına bakmamız gerektiğinde, bunun lojistik açıdan nasıl işleyeceğini sorgulamalıyız. Bu, çok fazla soruyu gündeme getiriyor.

Bajaria, şirketin filmle ilgili herhangi bir pişmanlık duymadığını belirterek, filmi hala alacaklarını ve filmin içerik açısından olağanüstü olduğunu ifade etti:

Bugün bana sorarsanız, her şey göz önünde bulundurulduğunda, filmi tekrar alırdık. Film harika, yaratıcı ve cesur; işte istediğimiz şey bu ve bu yıl birçok insanla etkileşimde bulunarak büyük bir yankı uyandırdı.

Gascón’un, geçtiğimiz Ocak ayında eski ırkçı sosyal medya paylaşımlarının tekrar gündeme gelmesinin ardından, filmle ilgili tartışmalar daha da alevlendi. Gascón, siyahiler, göçmenler ve İslam hakkında yaptığı ırkçı yorumlarla ilgili özür dileyip, kendini savunmaya çalıştı. Trans bir oyuncu olarak Oscar adaylığına layık görülen Gascón, CNN en Español’e verdiği röportajda, suçlamalara karşı savunmalarını yaptı.

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Geçtiğimiz hafta ise filmde Gascón ile birlikte rol alan Selena Gomez de konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Santa Barbara Uluslararası Film Festivali’nde konuşan Gomez, “Biraz sihir kaybolmuş olabilir ama yaptıklarımla gurur duymaya devam ediyorum ve minnettarım, pişmanlık duymuyorum. Bu filmi tekrar tekrar yapmayı isterdim" diye konuştu.

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Bu açıklamalar, ‘Emilia Pérez’ filminin önündeki engelleri tamamen aşmasına yetmese de, film ekibinin tartışmalara rağmen hala projelerine olan inançlarını sürdürdüklerini gözler önüne seriyor.