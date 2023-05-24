Netflix'deki 'şifre paylaşım yasağı' ABD'ye getirildi

Netflix son açıklamalarında sık sık şifre paylaşımını engelleyeceğini söylüyordu. İlk olarak uygulama ABD'de şifre paylaşımını engellediğini duyurdu.

Netflix'deki 'şifre paylaşım yasağı' ABD'ye getirildi

Netflix'in şifre paylaşımına getirdiği kısıtlama, ABD abonelerinde kullanıma başlandı. Netflix’in yeni kurallarına göre ABD'li aboneler, evleri dışındaki kullanıcıları Netflix hesaplarından atmak ya da ek bir üyelik için aylık belirli bir ücret ödemek zorunda kalacak.

Netflix hesabı aynı şifreyle kullanılmaya devam edilecekse kişi başı aylık ekstra 7,99 dolar ödemek gerekecek.

Ekstra üye hesaplarının da kendi kısıtlamaları var. Aynı ülkede aktif olmaları gerekiyor, aynı anda yalnızca bir cihazda içerik görüntüleyebiliyor ya da indirebiliyorlar ve ekstra profil oluşturamıyor ya da Çocuk profili olarak giriş yapamıyorlar.

netflix.jpeg

AMERİKADA TEST EDİLMEYE BAŞLANDI

Netflix bu özelliği ilk olarak Latin Amerika pazarlarında test etmeye başlamış, daha sonra bu yılın başlarında Kanada, Yeni Zelanda, Portekiz ve İspanya'ya genişletmişti.

Netflix eş CEO'su Greg Peters’a göre yapılan testlerde ilk başlarda bir iptal tepkisi gördüklerini ancak sonrasında kullanıcıların geri döndüğünü belirtiyor. Şirket birinci çeyrekte Wall Street'in 3 milyonluk tahminlerinin altında kalan 1,75 milyonluk net küresel abone artışı bildirmiş ve küresel olarak toplam 232,5 milyon aboneye ulaşmıştı.

Öne Çıkanlar
A Spor'da FETÖ firarisi Hakan Şükür'e övgüler yağdırdılar
A Spor'da FETÖ firarisi Hakan Şükür'e övgüler yağdırdılar
Konyaspor küme düşüyor! Recep Çınar başarısızlığın sorumlusunu açıkladı
Konyaspor küme düşüyor! Recep Çınar başarısızlığın sorumlusunu açıkladı
Sinan Oğan’ı o gece uçağa kim bindirdi?
Sinan Oğan’ı o gece uçağa kim bindirdi?
Büyükekşi'nin Çebi'ye gönderdiği mektubu Şerafettin Tilki ortaya çıkardı. Çebi küçük dilini yutacaktı
Büyükekşi'nin Çebi'ye gönderdiği mektubu Şerafettin Tilki ortaya çıkardı. Çebi küçük dilini yutacaktı
Beşiktaş taraftarı Adana'da 'Mecliste Hizbullah istemiyoruz' diye bağırdı
Beşiktaş taraftarı Adana'da 'Mecliste Hizbullah istemiyoruz' diye bağırdı
Şenol Güneş ateş püskürdü: Bu lig mantık dışı hukuk dışı bir lig
Şenol Güneş ateş püskürdü: Bu lig mantık dışı hukuk dışı bir lig
Son Haberler
Depremden sonra bahçesinden çıktı. Şaşkına döndü Güncel
Depremden sonra bahçesinden çıktı. Şaşkına döndü
Altay ligde kalsa da zora girdi Spor
Altay ligde kalsa da zora girdi
WhatsApp'ta kıyameti koparacak özellik Teknoloji - Otomotiv
WhatsApp'ta kıyameti koparacak özellik
e-YDS başvuruları ne zaman? 2023 e-YDS başvurusu nasıl yapılır? Keşfet
e-YDS başvuruları ne zaman? 2023 e-YDS başvurusu nasıl yapılır?
Akşener'den Özdağ-Kılıçdaroğlu anlaşması için ilk yorum: Çok memnun oldum Siyaset
Akşener'den Özdağ-Kılıçdaroğlu anlaşması için ilk yorum: Çok memnun oldum
Galatasaray Firmino için hareke geçti. Okan Buruk talimat verdi Spor
Galatasaray Firmino için hareke geçti. Okan Buruk talimat verdi
Uzmanı açıkladı. Sahte güneş gözlükleri için önemli uyarı Sağlık
Uzmanı açıkladı. Sahte güneş gözlükleri için önemli uyarı