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Netflix’in yeni konumsal ses özelliği nedir? Konumsal ses özelliği ne işe yarıyor?

Çevrimiçi dizi ve film izleme platformu Netflix kullanıcılarına yeni bir özellik getirdiğini duyurdu. Netflix pek çok yapıma ‘konumsal ses’ özelliğini getirdi. Peki, Netflix’in yeni konumsal ses özelliği nedir? Konumsal ses özelliği ne işe yarıyor?

Haber Giriş: 4 Şubat 2023 Cumartesi - 09:57
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Netflix’in yeni konumsal ses özelliği nedir? Konumsal ses özelliği ne işe yarıyor?

Netflix’in yeni konumsal ses özelliği nedir? Konumsal ses özelliği ne işe yarıyor?
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Netflix bünyesinde bulunan yapımlara ‘konumsal ses’ özelliği getirdi. Netflix’in ‘konumsal ses özelliği’ hamlesiyle daha fazla Premium abone çekmesi bekleniyor. Peki, Netflix’in yeni konumsal ses özelliği nedir? Konumsal ses özelliği ne işe yarıyor?

Netflix 700’den fazla yapıma ‘konumsal ses’ özelliği getirdi. Netflix ilk olarak ‘konumsal ses’ özelliğini 2022 yılında Stranger Things için kullanıma sunmuştu. Peki, Spatial Audio konumsal ses özelliği nedir?

KONUMSAL SES ÖZELLİĞİ SPATİAL AUDİO NEDİR?

Konumsal ses özelliği Netflix yapımlarının ses kalitesini arttırmaya yönelik bir özellik.

Netflix; TV’ler, dizüstü bilgisayarlar ve kulaklıklar gibi yalnızca iki hoparlörü olan cihazlarda dinleyen kullanıcılar için yüzlerce başlığa konumsal ses özelliğini sunuyor. Bu yeni ses özelliğinin sağladığı sürükleyici sinematik ses deneyiminin premium abonelerini daha fazla çekmesi bekleniyor.

Konumsal ses özeliği ile uyumlu Netflix dizileri ve filmleri görmek için arama çubuğuna ‘konumsal ses’ yazmak gerekiyor. İçerik açıklamasının yanında konumsal ses simgesi gösteriliyor.

Netflix konumsal ses özelliğini merak edenler için bir de demo da paylaştı.

Netflix, surround ses mikslerini stereo hoparlörler veya kulaklıklar aracılığıyla çalınabilen uzamsal ses dosyalarına dönüştürmek için Sennheiser ile işbirliği yaptı. İlk olarak Temmuz 2022’de ‘Stranger Things’ için kullanıma sunulan bu özellik şimdi daha fazla film, dizi ve şov için kullanılabilir hale getiriliyor.

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